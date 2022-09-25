علامات الولادة قبل الطلق بساعات

الولادة الطبيعية هي التي يبدأ فيها المخاض تلقائياً، عادة ما بين 37 و42 أسبوعاً من الحمل، وذلك وفقاً لموقع جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا.

لكن علامات الولادة ستحدث في خلال 24 إلى 48 ساعة حسب رأي الأطباء والاختصاصيين، وهناك 4 علامات مبكرة للولادة قد تحدث للحامل، وهي:

1- تعانين من التشنجات

تشعر بعض النساء بنوع التقلصات التي تحدث عادة مع الدورة الشهرية، وقد تشبه الدورة الشهرية إذ تكون بداية لانقباضات خفيفة. كما أنها ليست مؤلمة للغاية، لكن يمكن ملاحظة أنها قد تأتي وتختفي على مدار ساعات أو حتى يومين.

2- تشعرين بضغط في الحوض

قد تشعرين بضغط في عنق الرحم أو الحوض، وبآلام أسفل الظهر.

3- تتعرضين لفقدان السدادة المخاطية

تلاحظ بعض النساء تغيراً في إفرازاتهن، ما قد يشير إلى سقوط السدادة المخاطية التي هي عبارة عن تراكم للمخاط يشكل سداً فوق فتحة عنق الرحم، يساعد على حماية الطفل من البكتيريا غير الصحية خارج الرحم. وعندما يبدأ عنق الرحم بالانفتاح استعداداً للمخاض، قد تفقد الحامل السدادة المخاطية مرة واحدة أو تدريجياً.

وكان الاعتقاد السائد أن فقدان السدادة يعني المخاض لأيام لكن ما تم إثباته أنه قد تفقدين السدادة من دون دخول في المخاض، إذا يعود المخاط للتشكل من جديد. ويتراكم مرة أخرى في عنق الرحم.

4- تلاحظين تغيراً في إفرازات عنق الرحم

حتى لو بقيت السدادة المخاطية سليمة، فقد تلاحظين تغيرات أخرى في إفرازاتك حيث يمكن أن تصبح أكثر رطوبة، ولزوجة، وأكثر سمكاً، أو ربما تكون وردية قليلاً قبل أن يبدأ المخاض أو في المراحل الأولى من المخاض.

علامات أخرى محتملة

هناك علامات محتملة أخرى للولادة، غير أنها مدعومة أقل علمياً، تشمل:

1- الإعياء: وقد يكون مترافقاً مع الزغللة في العينين.

2- ألم في الفخذ: وهو ألم عصبي حاد أو حارق أو ناري في حوضك ناتج عن وضع طفلك.

3- الشعور باضطراب في المعدة، وخروج براز رخو أو إسهال: ويكون غير مرتبط بأي طعام يتسبب بالإسهال.

4- الاندفاع المفاجئ للطاقة: إذ تشعرين برغبة قوية في تجهيز منزلك للطفل، ولكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه العلامة مرتبطة بموعد الولادة أو المخاض المبكر.

5- حاجة ملحة للذهاب إلى المرحاض للتبول بسبب ضغط رأس طفلك للداخل.

ماذا تفعلين إذا كنت تعتقدين أنك في حالة مخاض؟

1 – راقبي وقت الانقباضات، وعندما تحدث كل خمس دقائق وتكون قوية جداً بحيث لا يمكنك المشي أو التحدث، اتصلي بالطبيب.

2- خلال الانقباضات ينفتح عنق الرحم تدريجيا (يتمدد). وقد يستغرق الأمر عدة ساعات، أو حتى أياماً، قبل أن تكوني في حالة مخاض ثابت.

3 – خلال المرحلة الكامنة، من الجيد أن يكون لديك شيء تأكلينه وتشربينه؛ لأنك ستحتاجين إلى الطاقة عند بدء المخاض.

4 – إذا بدأ مخاضك في الليل، فحاولي أن تشعري بالراحة والاسترخاء. نامي إذا استطعت.

5 – إذا بدأ مخاضك أثناء النهار، فابقي في وضع مستقيم ونشط برفق. يساعد ذلك طفلك على النزول إلى حوضك ويساعد عنق الرحم على التوسع.

6- قد تساعد تمارين التنفس والتدليك، والاستحمام الدافئ أو الاستحمام، في تخفيف الألم خلال هذه المرحلة المبكرة من المخاض.

ملاحظة من «سيدتي نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.