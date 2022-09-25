3 علامات تنذركِ أنكِ في علاقة مع نرجسي

على الرغم من الضرر الكبير الذي تتعرض له ضحية النرجسي، إلا أنها لا تكتشف حقيقته بسهولة، فالنرجسي يمارس ألاعيب نفسية يحكم بها قبضته على فريسته، ويجعلها تحت سيطرته بالكامل حتى لا تتمكن من اكتشاف حقيقته أو أنها في علاقة سامة،

إلا أن هناك بعض العلامات التي تكون بمثابة إنذار على وجود تلاعب نفسي وعاطفي من قبل الشريك. تابعي القراءة وتعرفي على 3 علامات تنذركِ وتدلك على أنكِ في علاقة مع شخص نرجسي يتلاعب بكِ.

1- ابتعادك عن دائرتك الاجتماعية

الشخص النرجسي يحاول تسميم أفكارك بشأن أهلك وأصدقائك، لأنهم دائرة دعم قوية لكِ، لذا فهم يمثلون خطراً على خططه وألاعيبه.

في البداية سوف تصدقين كل ما يقوله عن دائرتك الاجتماعية، وتقتنعين بأفكاره، ثم تفيقين على كونكِ أصبحتِ في عزلة اجتماعية، وبعيدة عن كل من يحبونكِ ويقدمون لكِ التقدير والدعم النفسي.

2- تشعرين بالخوف والتهديد المستمر

يتسلل النرجسي إلى عقلك ويسيطر على أفكارك، حتى أنه يستخدم عقلك ضدك، فيدخلكِ في دائرة من الخوف المستمر، والشعور بالتهديد.

تشعرين بالخوف من الوحدة، من أن يهجركِ، من أن يستخدم أطفالك ضدك، أو يحرمك منهم، من ألا يصدقك أحد، وهكذا تصبحين أسيرة الخوف والقلق والأفكار السلبية التي تمنعكِ من محاولة النجاة.

3- تشعرين بالذنب دائماً

يراهن النرجسي على ضميرك وشعورك بالتعاطف، فينمّي داخلكِ الشعور بالذنب، لتجدي نفسك غارقة في الشعور بالذنب تجاه كل شيء حتى الأشياء التي لا دخل لكِ بها، مثل أخطاء النرجسي أو فشله في عمله أو مشكلة تتعرض لها الأسرة.

كما ينمي داخلكِ الشعور بالذنب تجاهه إذا قررتِ المطالبة بحقوقك أو إنهاء العلاقة. الشعور بالذنب الملازم لكِ يكون بمثابة جدار قوي بينك وبين النجاة أو حتى الحياة بشكل سوي، فلا تستسلمي له والجئي لمتخصص يساعدك على التعافي واسترداد نفسك من هذه العلاقة السامة.