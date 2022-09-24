فيديو: نجوى كرم تعزف على “البزق” بحرفية تامة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية جوى كرم وهي تعزف على آلة البزق بحرفية تامة، وخفة دم واضحة.

وأبدى الجمهور إعجابه بعزف نجوى وبتعدد مواهبها، وجاء في إحدى التعليقات: “للي كتير كتير حلو احلي يعزف الله يوفقك حفلتك”.

وكانت نجوى قد حرصت على تقديم التهنئة والمباركات للشعب السعودي بمناسبة عيدهم الوطني، ونشرت مقطع فيديو من إحدى حفلاتها في السعودية وهي تغني أغنيتها “الله ياخد بيدك”، وأرفقته بتعليق: “ينعاد على المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها بالسلام والأمان والمزيد من الإزدهار وتبقى عزّة عربية