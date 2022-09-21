فنانة أسترالية تكرم الملكة إليزابيث بهذه الطريقة! (صور)

قررت فنانة أسترالية تدعى سو نورمان في تكريم مختلف لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية ونقش صورتها على رمال الشاطئ.

وقالت إنها فكرت في التعبير بطريقتها الخاصة وذلك لتكريمها كونها نموذجاً تاريخياً رائعاً.

وكتبت سو نورمان عبر حسابها على فيسبوك: “يوم جميل لإنشاء لوحة تذكارية للملكة”.

واستغرقت نورمان في نقش الصورة 3 ساعات وطلبت من محبي الملكة إحضار الورود تكريماً لروحها ووضعها حول الصورة.

ويذكر أن الملكة إليزابيث الثانية اعتلت العرش عام 1952 وتولت الحكم 70 عاماً حتى وافتها المنية.