كريستينا صوايا: كاظم الساهر أعطى قيمة للمرأة..و”أنا مطلّقة بكلّ فخر”

كريستينا صوايا هي ملكة جمال لبنان لعام 2001 – 2002 وملكة جمال الدولية لعام 2002، ومن بعدها أصبحت مقدّمة برامج وممثلة وفنّانة.

حلّت كريستينا صوايا ضيفة برنامج “Celebrity” مع الإعلامي ايهاب العطيّة على شاشة السومريّة للحديث عن أعمالها الفنيّة وتجربتها كملكة جمال وحياتها الشخصيّة.

في أوّل لقاء لها على قناة عراقيّة، تمنّت صوايا زيارة العراق قريبا والتجوال في جميع مناطقه الجميلة كونها لم تزر العراق سابقا. وحيّت الشعب العراقي وشكرته على محبّته للشعب اللبناني، وقالت: “نحن منكبر فيكن ومن حسّ نحن شعب واحد.”

وأشارت كريستينا إلى أنّه لم يكن طموحها أن تكون ملكة جمال تحديداً بل أن تكون في عالم الفنّ والشهرة لأنّها تحبّ هذا المجال وشغفها.

إعجابها ب‍كاظم الساهر

وعبّرت عن إعجابها وحبّها لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وقالت إنّه أعطى قيمة كبيرة واحترام كبير للمرأة وللحبّ.

وعن دخولها عالم الغناء، شكرت كريستينا الشاعر طوني ابي كرم لأنّه شجّعها ودعمها لدخول عالم الفنّ وقال لها إنّ لديها الصوت الجميل بالإضافة إلى جمال شكلها الخارجيّ، وأشارت إلى أنّها في البداية كانت مترددة لأنّ ليس لديها الخبرة في الغناء، الى حين تعلّمت وتدرّبت وأطلقت أولى أغنياتها “أنا دايبي”.

وأكّدت كريستينا صوايا دعمها للمساواة بين الرجل والمرأة، وأنّه من الواجب إعطاء المرأة جميع حقوقها ودعمها واحترامها في المجتمع، وأعطت مثال عن الدولة اللبنانية التّي لا تعطي حقّ المرأة بإعطاء الجنسيّة لأولادها.

ووجّهت صوايا كلمة للمرأة، وقالت إنّه من الممكن أن تكون ملكة جمال من دون حصولها على لقب، وذلك عبر الإهتمام بنفسها وشكلها، وأضافت “يمكن أن يكون الجمال في القلب والنفسيّة.”

طوني بارود صديقي المقرّب

وعلى الصعيد الشخصي، تحديداً طلاقها من زوجها الإعلامي اللبناني طوني بارود، فقالت:” أنا مطلّقة بكل فخر”، وأشارت إلى أنّها تتجاهل كلّ الكلام السلبي أو التعليقات السيئة بسبب طلاقها. وأضافت أنّ لا يزال الإحترام موجود بينها وبين طوني خصوصا من أجل أولادهما، وأنّ طوني بقي صديقها وقريب جدّا منها.

وعن سؤالها اذا سمعت خبر زواج زوجها السابق، فقالت إنّها لا تحزن بالعكس تفرح له، بينما اذا هو سمع خبر زواجها ربما يحزن.

وعبّرت عن حزنها تجاه ما تعيشه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب وتعاطفت معها كثيرا، ووجّهت كلمة لها: “ارجعي قوية متل ما عرفناكي..ومنشجعك ع أعمالك الحلوة لعودتينا عليها.”

وفي نهاية اللقاء، صرّحت كريستينا صوايا أنّها كانت من المفترض أن تكون متواجدة في حفل ملكة جمال العراق ولكنها اعتذرت بسبب ظرف خاص. وباركت للملكة الجديدة بلسم حسين وتمنّت لها التوفيق وأنّ تمثّل العراق بأجمل تمثيل عالميّا.