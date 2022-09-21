إليكِ طرق معالجة ترهلات جفن العين طبيعياً

مع تقدم العمر تبدأ ترهلات الجفون، بالظهور عند السيدات خاصة في مرحلة الشيخوخة يبدأ ظهور هذه الترحلات بشكل واضح علي الوجه، وتحاول السيدات البحث عن طرق طبيعية لمعالجة مشكلة ترهلات الجفون، التي تعيد الإشراق والحيوية والنشاط للوجه، بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة.

معالجة ترهلات الجفون طبيعياً

تعد الطرق الطبيعية من أهم العلاجات الآمنة والفعالة في علاج ترهلات الجفون التي تعاني منها السيدات، حيث يتسبب التقدم في العمر، بتمدد الأنسجة والجلد الذي يحيط بالعضلة الرافعة للجفن، مما يتسبب في جعل الجفن يترهل مع مرور الوقت، لذلك يجب التدخل من قبل استخدام المواد الطبيعية للشد ومنع الترهل، وذلك حفاظا علي المنظر الجمالي للسيدات.

طريقة بياض البيض

واحدة من أشهر الطرق الطبيعية التي تعمل على شد الجلد عند الترهل، لذلك عليك تطبيق هذه الطريقة أسبوعيا وذلك للقضاء علي ترهلات الجفون، حيث تتميز هذه الطريقة بالكثير من الفوائد، خاصة أن البيض يحتوي على الكثير من الفيتامينات والتي تقوم بشد الترهلات وتحسين مرونة الجلد .

المكونات

بياض بيضة .

قطعة من القطن .

طريقة الإعداد

اخفقي بياض البيض جيداً .

اغمسي قطعة القطن في بياض البيض ثم طبقيه على منطقة الجفون بحركة دائرية.

اتركي الوصفة حتى تجف تماماً علي الوجه.

اغسلي بشرتك بعدها بالماء الفاتر جيدًا.

طريقة الخيار

تعد طريقة الخيار من الطرق القديمة والمستخدمة كثيراً لبعض المشاكل إضافة إلى أنها من الطرق الفعالة في تخفيف حدة الترهلات، والعمل على ترطيب البشرة .

المكونات

٤ شرائح من الخيار .

طريقة الإعداد

ضعي شرائح الخيار على جفونك .

اتركي الخيار لمدة ٢٥ دقيقة .

كرري الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على أفضل النتائج .

طريقة زيت الزيتون

تتميز هذه الطريقة بكونها فعالة في ترطيب البشرة وشد الجفون وإعادة مرونتها .

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد

في وعاء على النار قومي بتدفئة زيت الزيتون .

ادهني الجفون بزيت الزيتون مع تدليكها بلطف .

اتركي الوصفة طوال الليل وفي الصباح الباكر قومي بشطف الجفون .

كرري تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي .

طريقة الشاي الأخضر

تعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة لشد البشرة خاصة وأن من مميزات الشاي الأخضر مقاومة تلف البشرة، حيث يعمل الشاي الأخضر علي معالجة التهابات البشرة، وذلك بفضل غناه بمادة البوليفينول، كما أنه يعزز من مرونة البشرة، والعمل علي تحسين مستوى الإيلاستين بالبشرة .

المكونات

ملعقة صغير من الشاي الأخضر .

نصف كوب من الماء .

قطعة من القطن .

طريقة الإعداد

في وعاء على النار قومي بوضع الماء والشاي الأخضر واتركيهم حتى تمام الغليان .

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه جانباً ليبرد ثم قومي بتصفيته .

اغمسي قطعة القطن في الشاي الأخضر وطبقه على الجفنين لمدة ٧ دقائق .

كرري الطريقة هذه مرتين في اليوم حتى تحصلي على أفضل النتائج .