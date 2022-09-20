أنقذن والدتهما بصورة “عجيبة”.. فتاتان تتحولان الى “بطلتين” في امريكا

احتفت الشرطة في ولاية فلوريدا في أمريكا بفتاتين توأم تبلغان من العمر 6 سنوات، ووصفتهما بـ”البطلتين الصغيرتين” بعد أن شاركتا في حماية والدتهما من الاعتداء باستخدام ألعابهما ومجفِّف شعر.

قال الضباط إن المشتبه فيه أندرو ويليامز هاجمَ والدة الطفلتين بعد أن طلبت منه مغادرة شقتها الواقعة في مدينة ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما ذكرته صحيفة The Independent البريطانية.

حيث قالت إدارة شرطة ملبورن إن الطفلتين ساعدتا والدتهما في التصدي للمشتبه فيه، باستخدام ألعاب وعصي ومجفف شعر، ونجحتا وأمهما في دفع الرجل إلى الخلف.

تمكنت الأم من دخول الحمام بعد مقاومة الرجل، ونادت الطفلتين للانضمام إليها، لكنهما آثرتا البقاء في الخارج لحمايتها.

يقول الضباط إن المشتبه فيه يبلغ من العمر 33 عاماً، وقد نجحت الأسرة في التصدي له، فهرب من الشقة، واعتقلته الشرطة بعد ذلك.

قالت كاري جاكوبس، جارة الأسرة، لمحطة أخبار News 6: “لقد حمتا والدتهما. وقد أحسنتا فعل ذلك، فلولاهما لما كانت والدتهما هنا اليوم”.

بينما قالت الشرطة إنها عندما قبضت على ويليامز عثرت معه على مخدرات، وقد وجهت إليه تهمة الاعتداء وحيازة الماريغوانا.

أطلق سراح ويليامز بكفالة، لكن القاضي أمر بأن يرتدي سوار تتبُّع لموقعه، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.