حمل طفلك الرضيع يساعده على النوم بسرعة

تعاني الأمهات من نوم الرضع، فالرضيع يكون غير معتاد على الحياة خارج الرحم، بالإضافة إلى الأعراض المزعجة التي تصعب عليه النوم مثل غازات البطن، علاوة على احتياجه للشعور بالأمان، مما يجعل نومه صعباً، خاصة في الشهور الأولى بعد الولادة.

وحديثاً صدر تقرير طبي ياباني، يوصي بحمل الطفل الرضيع لمدة دقائق، حتى يتمكن من النوم بسرعة!

التقرير جاء نتيجة بحث شمل 21 طفلاً بين حديثي ولادة وآخرين لا تتعدى أعمارهم السبعة أشهر، مع أمهاتهم، وقارن الباحثون بين أربع تقنيات شائعة لتنويم الأطفال الرضع، هي: حمل الطفل والمشي به، حمل الطفل والجلوس به، وضع الطفل في سرير ثابت، وضع الطفل في سرير هزاز.

ووجد الباحثون أن الطفل الذي تحمله والدته وتمشي قليلاً، تنخفض معدل ضربات قلبه بعد ثلاثين ثانية، ونفس النتيجة حدثت عند وضع الطفل في سرير هزاز، بينما لم تنخفض معدلات ضربات القلب لدى الأطفال الذين بقوا ثابتين سواء على السرير أو في وضع الحمل.

كما أظهرت النتائج بعد خمس دقائق، توقف جميع الأطفال الذين حملتهم أمهاتهم ومشوا بهم عن البكاء، ونام نصفهم تقريباً، ولكن بمجرد وضعهم في الأسرّة، استيقظ أكثر من ثلثهم في غضون عشرين ثانية، وهو ما يعني أن حمل الطفل والمشي به قليلاً يعمل على خفض معدل ضربات قلبه، مما يجعله أكثر هدوءً واسترخاءً، وأكثر استعداداً للنوم.