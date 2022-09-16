طريقة عمل دجاج محشي بالبرغل في الفرن

طريقة عمل دجاج محشي بالبرغل من الوصفات اللذيذة التي يعشقها كثيرين لمذاقها الشهي، كما أن للدجاج المشوي قيمة غذائية عالية تجعله غذاءً مفيداً لمن يتناوله.

وتعد طريقة عمل دجاج محشي بالبرغل من الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة وبنتيجة مضمونة وناجحة، لذا تعلميها معنا اليوم، وقدميها لأفراد أسرتك.

المقادير

1دجاجة مغسولة جيداً ومصفاة

4 ملعقة كبيرة زبدة

½ كوب برغل منقوع بالماء مدة ساعة

½ كوب ماء

3 حبة بصل مفروم ناعم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1ورقة غار

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

– حمي الفرن على درجة حرارة 200 .

– احضري صينية الفرن وافرشيها بورق زبدة بحجمها.

– تبلي البصل المفروم بالملح والفلفل.

– صفي البرغل من الماء ثم أضيفيه إلى البصل.

– أضيفي الزبدة على البصل والبرغل

– قلبي المكونات حتى تتداخل وتفوح رائحة البصل بالفلفل الأسود والزبدة.

– قومي بحشو الدجاجة بالبرغل ثم لفيها بورق زبدة ثم بورق ألومينيوم.

– ضعيها في الفرن لمدة ساعة ونصف.

– أزيلي ورق القصدير ثم ورق الزبدة من على الدجاجة، واتركيها مدة 10 دقائق في الفرن حتى يحمر وجهها.

– قدمي الدجاجة المحشوة بالبرغل وقدميها ساخنة مع سلطة وأرز بالمكسرات.