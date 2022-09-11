صور: السن مجرد رقم.. مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار في مهرجان البندقية السينمائي

تألقت الممثلة الايطالية ​مونيكا بيلوتشي​ على السجادة الحمراء في ​مهرجان البندقية السينمائي الدولي​ خلال العرض الاول لفيلم Siccità حيث تلعب دوراً رئيسياً الى جانب الممثل فاليريو ماستاندريا.

ظهرت بيلوتشي بسحرها المعتاد على السجادة الحمراء في فستان اسود ذات فتحة على طول الساق، نسقت معه حذاء من العلامة الفرنسية الفاخرة Louboutin، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، بينما زيّن اطلالتها عقد من الماس.

فيلم Siccità للمخرج الايطالي باولو فيرزي يقدم نسخة من روما كمدينة تعاني الجفاف، حيث لم تمطر منذ ثلاث سنوات، مما ادى الى نقص المياه الذي يقلب القواعد والعادات رأساً على عقب. حياة الناس في هذه المدينة يربطها واقع مأساوي واحد يبحث كل منهم عن خلاصه الشخصي.