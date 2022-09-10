مصر.. فتاة تقتل صديقتها بطريقة مروعة والسبب صادم

ذكرت وسائل اعلام مصرية، الجمعة، ان الجهات الامنية القت القبض على فتاة قتلت صديقتها بطريقة مروعة بعد رفضها ممارسة “الشذوذ الجنسي” معها.

وقالت الوسائل ان “جهات التحقيق بجنوب الجيزة في مصر أمرت بحبس المتهمة بقتل صديقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء والدي المجني عليها لسماع أقوالهما حول الواقعة وتسريعا للتحريات”.

واضافت ان ” جهات التحقيق كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها”.

واشارت الوسائل الاعلامية الى ان “المتهمة ذكرت أمام جهات التحقيق أن “والديها منفصلان وأنها استغلت ذهاب والدتها إلى بورسعيد لشراء بعض المستلزمات وهيأت مشنقة لقتل صديقتها بسبب طلباتها المتكررة بممارسة الشذوذ الجنسي معها”.

وأوضحت الفتاة، أنها “طلبت من المجني عليها التوقف عن ممارسة الشذوذ، فهددتها هذه بفضحها أمام والديها، فقررت شنقها”.

وحررت الجهات الامنية محضرا بالواقعة بعد أن سمع جيرانها صوت بكائها وصراخها”.

وبينت انه “كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن ب‍الجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة فتاة، 16 سنة، وتنتمى لمحافظة بورسعيد، وبفضل التحريات تبين قيام صديقتها ، 17 سنة، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بخنقها حتى الموت داخل حمام الشقة المقيمتين بها بعد قيام والد المتهمة بطردها من المنزل، وتم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة”.