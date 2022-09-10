سيل من الانتقادات لآمبر هيرد جراء استخدامها ابنتها لكسب تعاطف الجمهور

تواجه الممثلة العالمية أمبر هيرد، أزمة جديدة بعدما وجهت لها انتقادات باستخدام طفلتها الصغيرة لكسب تعاطف الجمهور.

وتصدرت أمبر هيرد عناوين الصحف بعد أن شوهدت مع طفلتها الصغيرة في رحلة الشهر الماضي، بينما لم تكشف الممثلة عن وجه ابنتها أمام الكاميرات.

ونشرت صور هيرد وهي تسير في الشوارع في نزهة برفقة ابنتها، ما أثار حولها انتقادات بأنها تحاول الظهور مع ابنتها تلك الفترة لكسب التعاطف بعد خسارتها الفاضحة أمام جوني ديب في المحكمة.

كما تستخدم الممثلة العالمية آمبر هيرد، شركة علاقات عامة للمساعدة في استعادة الدعم العام من خلال العمل بنشاط لتشويه الحكم والحقائق التى كشفت بعد قضيتها من طلاقها النجم العالمى جوني ديب.

وكُشفت هذه المعلومات من قبل مصدر يُدعى “جاكوب” كجزء من رسالة بريد إلكتروني مُسربة تم تداولها عبر الإنترنت.

يبدأ المصدر في البريد الإلكتروني بتقديم اعتذار عن رسالة التهديد التي تمت مشاركتها مسبقاً وتسريبها، وكشف أيضاً من خلال الرسالة المسربة أن “أمبر مذنبة” حيث وظفت شركة علاقات عامة كاملة للمساعدة في “تشويه سمعة” الحكم الصادر ضدها في قضية تشهير جوني ديب.

وبحسب ما ورد، يعتزم الفريق أيضاً محاولة “تحريف” الحقائق المتضمنة في القضية، للتأثير على الرأي العام واستعادة تأييد هيرد، وقبل أن يختتم المصدر الاعترافات، سمع “فويس” بصوت آمبر تعترف بالاعتداء على جوني، وبالطبع الاعتراف بأن صورها التي تظهر كدمات على وجهها مزيفة.

ويشار إلى أنه في شهادة بقضية جوني ديب وآمبر هيرد المثيرة للجدل، أخبرت شقيقة الممثلة العالمية – حسبما نشر في تقارير بوقت سابق – رئيستها فى العمل، أن آمبر قطعت إصبع جوني عندما ألقت عليه زجاجة فودكا، كما أظهرت وثائق المحكمة المفتوحة.