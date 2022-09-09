ميرفت أمين تردّ على “المصدومين” من إطلالتها الأخيرة

أعربت الفنانة ميرفت أمين عن استنكارها سيل التعليقات على صورها المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من حضورها عزاء المخرج المصري الراحل علي عبدالخالق، حيث أطلّت من دون مساحيق التجميل.

وقالت أمين في تصريحات إعلامية: “لم أتابع السوشيال ميديا، لكن البعض أخبرني بتداول صورة لي من عزاء علي عبدالخالق، واستنكر من بعض التعليقات التي وصفت شكلي بالمهموم والحزين، لأنه من الطبيعي أكون حزينة لأني ذاهبة إلى عزاء فيجب أن أحترم حرمة العزاء ولا أضع مكياجاً أو أهتم بمظهري”.

وأضافت: “والبعض أيضاً تحدثوا بشكل جيد عن شكلي وبقول لهم جمال الروح بيظهر في الشكل وأهم حاجة الواحد يكون راضي وروحه حلوة وما عندوش حقد ولا كراهية”.