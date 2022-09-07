تصرفت بإحترافية.. إصابة مذيعة على الهواء بجلطة دماغية

خلال تقديمها لنشرة الأخبار، بدأت المذيعة جولي تشين بالتلعثم في الحديث، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث، ليكتشف المشاهدين لاحقا بأنها تعرضت لأزمة صحية مخيفة.

وكشفت مذيعة أخبار في ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء، وفقا لموقع “نيويورك بوست”.

وتم نقل جولي تشين، التي تعمل محطة محلية تابعة لـ”إن بي سي” في تولسا، إلى المستشفى، السبت، بعد أن وجدت نفسها تعاني لقراءة نص النشرة.

وكتبت في منشور على فيسبوك: “الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت”.

وأكدت تشين أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أي علامات لأزمة صحية قبل حدوث الجلطة.

ولكن بعدها، قالت تشين: “ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولا، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي”.

وأكدت: “ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقن”.

كانت تشين تقرأ خبر إلغاء ناسا لعملية إطلاق صاروخ منتظرة، عندما بدأت بالارتباك بشكل واضح وقامت بتكرار كلماتها.

بعد معاناتها لعدة ثوان، اعتذرت تشين للمشاهدين، قائلة “أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح”.

سرعان ما سلمت النشرة إلى مذيعة الأرصاد الجوية آني براون لتحديث حالة الطقس.

قالت تشين: “أدرك زملائي في العمل حالة الطوارئ الجارية واتصلوا برقم 911”.