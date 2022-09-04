الفرق بين الصورتين 24 عاماً .. ليندسي لوهان تعيد التقاط صورة قديمة لها

شاركت النجمة العالمية ليندسي لوهان على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، صورتين مميزتين تعبران عن مرور الزمن وتغير الأحوال.

وتُظهر الصورتان لوهان البالغة من العمر 36 مع شقيقها داكوتا لوهان، في نفس المكان في لندن، أمام ساعة بيغ بن، إنما الفارق بين الصورتين حوالي الـ 24 عاماً. وتحمل ليندسي في الصورة الأولى شقيقها الذي يبلغ حالياً 24 عاماً، أما في الصورة الحديثة فيحملها شقيقها.



ووفقاً لما ذكرته المواقع الفنية، تعود الصورة القديمة إلى فترة مزدهرة من حياة الطفلة ليندسي التي تألقت في لعب دور التوأمين هالي باركر وآني جيمس في فيلم “The Parent Trap” عام 1998 وحصدت جماهرية واسعة وأرباحاً هائلة.

ويشار إلى أن الممثلة تعمل على فيلم رومانسي جديد بعد انقطاعها أعواماً عن عالم السينما والتمثيل. وسيصدر الفيلم قريباً في أشهر الأعياد المجيدة كما أشار موقع “ديدلاين” إلى أن الفنانة تصور حالياً فيلماً ثانياً من انتاج شركة “نتفليكس” العالمية.

والجدير ذكره، أن النجمة أقدمت على خطوة الزواج من الخبير المالي العربي بدر شماس بعد خطوبة استمرت 8 أشهر.

وقد نشرت صورة لهما معلقة: “أنا أسعد امرأة في العالم. عندما وجدتني، كنت تعلم أنني أبحث عن السعادة والرحمة في الوقت نفسه. أنا مذهولة من كونك زوجي. أنت كل شيء في حياتي. كل امرأة تستحق هذا الشعور”.