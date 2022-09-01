لشعر أكثر جمالًا وأقل مشاكلًا، اعكسي خطوات غسيله

يبدو أن التقليعات والأفكار والنصائح لن تتوقف عن الانهمار من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما التيك توك بكل ما عليه من نصائح وحيل وابتكارات، بعضها غير حقيقي، وبعضها مضر. ولكن هناك النصائح التي يجربها البعض وتؤتي ثمارها معهم.

في كل أركان الجمال؛ من جمال بشرتك وأظافرك وشعرك، ستجدين العشرات من الفيديوهات التي تقدم لك أفكاراً متنوعة، وحيلاً جديدة تعتنين فيها بكل هذه التفاصيل.

ومن أبرز الأفكار التي راجت أخيراً (وإن سمعنا عنها منذ فترة ولم نصدقها) هي غسيل الشعر المعكوس لصاحبات الشعر الناعم الخفيف.

والمقصود بهذه الفكرة ببساطة أن تعكسي خطوات غسل شعرك، فبدلاً من استخدام الشامبو ثم المكيف، تفيد هذه الصيحة باستخدام المكيف أولاً ثم الشامبو!

فالزعم من هذه الحيلة أنها تخفف من تأثير المكيف الثقيل على الشعر الخفيف الناعم، ما يمنحه حيوية وكثافة ملحوظة، ويجعله ممتلئاً وبراقاً ومتحركاً بطبيعية أكثر، ولا يبدو ثابتاً أو مسطحاً. فاستخدام الشامبو بعد المكيف (البلسم) يجعل شعرك يستفيد من عناصر الترطيب، مع تخلصك من أي تراكمات زائدة، تفقد شعرك حيويته الطبيعية.

ويذهب الزعم في هذه الحيلة إلى أن عكس الخطوات في غسل الشعر يقلل من الهيشان، ويجعل الشعر أكثر حيوية وحركة. وإن كانت هذه الخطوة قد لا تناسب صاحبات الشعر الجاف المحتاج إلى ترطيب عميق، إلا إن كن قد توصلن إلى المنتجات الأفضل لشعرهن، ويرغبن في التجريب.