بعد غياب لـ27 عاماً .. إلهام شاهين وليلى علوي معاً في فيلم جديد

يبدو أنّ الفنانة إلهام شاهين ستتعاون بعد غياب طويل مع صديقتها النجمة ليلى علوي، في فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد آخر لقاء بينهما في فيلم “يادنيا ياغرامي” الذي عُرِض في العام 1995، حيث حقق حينها نجاحاً كبيراً، للمخرج الكبير مجدي أحمد علي.

فقد كشفت شاهين، في تصريح ، أنّها ستعيد التجربة مع ليلى، من خلال فيلم يحمل عنوان “4 ستات شُداد”، يتم التحضير له حالياً، مع المخرج محمد صلاح أبو سيف.

وأوضحت أنّ الفيلم سيناقش القضايا التي تهمّ المرأة، تحديداً التي تتولى مسؤولية أمور حياتها بنفسها، كما تواجه العالم بمفردها، لذا ستعتمد بطولته على العنصر النسائي.

وأشارت إلى أنّها تستعد لتصوير فيلم بعنوان “بنات صابرة”، عقب الانتهاء من إجازة الصيف، إذ يتعاون معها عدد كبير من الفنانين من بينهم: هالة صدقي، أحمد وفيق، باسم سمرة وغيرهم.

كانت إلهام شاهين، قد حققت نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “بطلوع الروح”، الذي تعاونت خلاله مع النجمة منة شلبي، حيث تناول قضية الانضمام لصفوف جماعة “داعش” الإرهابية، مع كشف تأثير تلك المجتمعات على المنطقة العربية.