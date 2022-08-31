أغسطس 31, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

اول تعليق لـ طليقة جورج الراسي بعد وفاته (صور)

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فى :شؤون المرأة
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اول تعليق لـ طليقة جورج الراسي بعد وفاته (صور)

خرجت طليقة الفنان الراحل جورج الراسي عارضة الازياء اللبنانية جويل حاتم عن صمتها لأول مرة بعد وفاة طليقها ووالد ابنها بحادث سير مروع.
ونشرت جويل عبر خاصية القصص المصورة عبر واتساب مجموعة صور لجورج و اخرى له مع ابنه جو و لها معه، و كتبت في تعليق: “جورج خليل الرّاسي ما بموت هوّي موجود معي وبقلبي وضميري. عطاني إبنّا جو جورج الرّاسي أجمل هدية بالكون”.

وتابعت جويل: “جورج حبيبي، بعرف إنّك عم تشوفني. أنا بوعدك وحياة إبنّا جو إنّي كون قد الحمل، وبس إضعف إنت مدّلّي إيدك. بحبّك لحدود الادمان”.

 

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