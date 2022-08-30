أعراض الاكتئاب أكثر لدى أمهات أطفال التوحد

أكدت دراسة جديدة إن حوالي 50% من أمهات الأطفال المصابين بالتوحد لديهن مستويات مرتفعة من أعراض الاكتئاب، لكن لا توجد أدلة على أن اكتئاب الأم سبب يؤدي إلى إصابة الطفل بالتوحد.

وأجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، ونُشرت في مجلة “فاميلي بروسيس”، نفت ما أشارت إليه دراسات سابقة من أن إصابة أحد الوالدين بالاكتئاب تزيد من خطر تعرّض الطفل لمشاكل الصحة النفسية والسلوكية.

وعلّقت دانييل روبينوف الأستاذة المساعدة بقسم الطب النفسي والباحثة المشاركة على هذه النتيجة: “كان ذلك خبراً ساراً ومدهشاً، أن العلاقة بين الاكتئاب شارع في اتجاه واحد وليس اتجاهين”.

وقالت إليسا إيبل أستاذة الطب النفسي المشرفة على الدراسة: “إن كونك والدا لطفل ذي احتياجات خاصة يمثل تحدياً بطبيعته كل يوم”. “إنه مثال نموذجي للتوتر المزمن، ولهذا السبب ركزنا على الأمهات القائمات بالرعاية في دراساتنا التي تدرس آثار الإجهاد على الصحة”.