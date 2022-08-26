أول رد فعل من شاكيرا على صور بيكيه مع الموديل كلارا شيا

تعيش المغنية الكولومبية شاكيرا أوقات عصيبة وذلك بعد انتشار صور والد طفليها لاعب الكرة جيرارد بيكيه مع الموديل كلارا شيا التي يرتبط بها حاليا.

وقال مصدر مطلع لموقع Us Weekly إن شاكيرا التي تبلغ من العمر 45 عاما، تشعر بالحزن الشديد بعد صور حبيبها السابق مع الموديل الشهيرة.

وأكد المصدر على أن شاكيرا رغم حزنها، إلا أنها سعيدة بتواجدها مع أطفالها واعتمادها عليهم في هذه الأوقات العصيبة بالنسبة لها.

وشوهد بيكيه الذي يبلغ من العمر 35 عاما برفقة الموديل كلارا شيا 23 عاما، منذ أيام أثناء حضورهما حفل في إسبانيا، وذلك بعدما أعلن انفصاله عن شاكيرا في يونيو الماضي.

دامت علاقة شاكيرا وبيكيه حوالي 12 عاما، وقال الثنائي في بيان مشترك إنهما يأسفان للتأكيد على انفصالهما من أجل رفاهية أطفالهما الذين هما على رأس أولوياتهما، وطلبا من الجميع احترام خصوصيتهم.

بدأ كل من شاكيرا وبيكيه مواعدة بعضهما في عام 2011، ويتشاركان سويا الطفلين ميلان وساشا، ولا تزال المغنية الشهيرة تدبر أمور الحضانة المشتركة مع والد أطفالها.

وتعيش شاكيرا العديد من الأزمات مؤخرا منها محاكمة التهرب الضريبي التي تواجه فيها تهمة الاحتيال على الحكومة بمبلغ حوالي 15 مليون دولار، وسيطالب المدعي العام بغرامة كبيرة تبلغ حوالي 24 مليون دولار.