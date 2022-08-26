نصائح حول كيفية إزالة المكياج بشكل فعال

إذا كنت ترغبين في الاستيقاظ ببشرة نظيفة ومتوهجة، فعليك بالتأكيد إزالة كل مكياجك قبل النوم، حيث تقدمين لبشرتك أفضل خدمة من خلال إزالة مكياجك في الليل. يمكن أن يؤدي النوم بمكياج وجهك إلى جفاف الجلد وحب الشباب وحتى التجاعيد الناتجة عن تكسر الكولاجين وهذا مجرد مكياج للوجه. يتسبب ترك مكياج العيون في مجموعة من المشاكل كثيرة، بما في ذلك التهابات العين، وتهيج العين والجفن، والرموش المكسورة. إزالة المكياج كل ليلة ضرورة للعناية بالبشرة.

أضرار عدم إزالة المكياج قبل النوم

لقد مررنا جميعًا بليالي مرهقة عندما نشعر بالتعب الشديد، لا نفكر في غسل الوجه، ناهيك عن استخدام مزيل المكياج، يبدو وكأنه عبء. في بعض الأحيان، نخاطر بذلك وننام بالمكياج فقط للاستيقاظ على وسادة تبدو وكأنها قطعة من الفن التجريدي. ما لا يمكنك رؤيته أو الشعور به هو التأثير على بشرتك. فيما يلي بعض الأسباب الحاسمة التي تجعل إزالة المكياج قبل النوم أمرًا مهمًا:

يجعل بشرتك تبدو باهتة

يمكن أن تستقر منتجات المكياج الرائعة التي تخفي البقع بين عشية وضحاها، وتترك بشرتك جافة تمامًا. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسريع الساعة العمرية، مما يجعلك تبدو أكبر من عمرك الفعلي.

يؤدي إلى ظهور البثور

النوم مع المكياج يضر بوظيفة الطبقة الواقية لبشرتك، أي الزيوت الطبيعية. يمكن أن تتصادم بقايا المكياج مع الزيوت الطبيعية وتتسبب في انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور.

تعمل ضد الكريمات الليلية

لا يمكن لأقنعة النوم أو منتجات مكافحة الشيخوخة أو أي كريمات ليلية أخرى أن تفي بالغرض إذا كان لديك بقايا مكياج. يمكن أن يعرض جهود العناية بالبشرة الليلية الخاصة بك للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكريمات الليلية من الدرجة الأولى، وأقنعة الماء الليلي، والمنتجات المضادة للشيخوخة لا تأتي بسهولة على المحفظة. لذلك هذا يعني أنك ستدمر أموالك الثمينة أيضًا.

يجعل المسام أكبر

ترك المكياج يسد المسام. قد تكونين عرضة لتمتد المسام وظهورها ، وهو عكس تمامًا سبب وضع المكياج في المقام الأول. كل تكريس التمهيدي والأساس لتنعيم المسام سيكون بلا جدوى . للحصول على بشرة صحية وسعيدة في الصباح ، من الضروري إزالة المكياج بشكل شامل في الليل.

يسلب بشرتك رطوبتها

تسرق بقايا المكياج رطوبة البشرة وتتركها مجففة. ليس ذلك فحسب بل إنه يخل أيضًا بتوازن الزيت. يحتاج جلد الإنسان إلى الأكسجين ليعمل بشكل صحيح، ويمكن أن يخنقه المكياج بين عشية وضحاها، مما يؤدي إلى الجفاف واختلال توازن الزيوت الطبيعية.

الطريقة الصحيحة لإزالة المكياج قبل النوم

المسح بماء ميسيلار

إنها ليست فقط طريقة مريحة وسهلة لإزالة الماكياج والشوائب الأخرى من الجلد، ولكنها أيضًا لطيفة على البشرة ولطيفة على جميع أنواع البشرة. تتكون مياه ميسيلار من جزيئات الزيت التي تستخرج الزيوت الزائدة والأوساخ والمكياج من بشرتك، مما يجعل البشرة نظيفة ومنتعشة وصحية.

وكل ما عليك فعله هو أخذ كرة قطنية وإضافة بضع قطرات من ماء ميسيلار عليها، ثم امسحيها على وجهك، لا تحتاجين إلى تقشير قوي أو ماء بارد لغسل الوجه. في حين أن هذه هي أسهل طريقة للحصول على وجه جديد ونظيف، لدينا نصائح بسيطة أخرى لإزالة المكياج للحفاظ على بشرتك تبدو صحية وسعيدة.

تنظيف الشفاه أولاً

إزالة أحمر الشفاه أمر ضروري. لذا أمضي قدمًا وامسحي شفتيك برفق باستخدام قطعة قطن مغموسة في ماء ميسيلار.

تنظيف مكياج العيون بلطف

أنت تريدين إزالة فن العين المذهل قبل النوم، لكن كونك قاس جدًا على الجلد حول عينيك يمكن أن يهيجه ويسرع التجاعيد. لذا ما تريدين فعله هو نقع قطعة قطن في ماء ميسيلار أو كريم منظف أو أي مزيل مكياج آخر. ثم ضعيه على عينيك لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ قبل فرك محدد العيون والماسكارا، تذكري أن تقوم بالفرك بحركة لطيفة.

استخدام زيت التنظيف للمكياج العنيد

إذا ذهبتِ للحصول على مكياج كامل وثقيل، قد ترغبين في استخدام زيت منظف لإزالة المكياج. ضعي بضع قطرات من زيت التنظيف على قطعة قطن وامسحي بها الجلد. ثم امسحي المكياج برفق. تعتبر زيوت التطهير رائعة لأنها لا تنظف الوجه فحسب، بل تغذي وترطب البشرة أيضًا.

التونر بعد التنظيف

يساعد التونر في إزالة الزيوت الزائدة التي بقيت بعد التنظيف. كما أنه يزيل أي شوائب متبقية بعد غسل وجهك مع تنعيم البشرة. انقعي قطعة قطن في التونر وامسحيها برفق على الوجه.

وضع مرطب ليلي

تعمل المرطبات على تجديد الرطوبة الطبيعية للبشرة وتغذيتها طوال الليل. عندما تكمل التنظيف النهائي، ادهنه على وجهك وحافظ على الرطوبة للحصول على بشرة متألقة وممتلئة في الصباح.