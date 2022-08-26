أغسطس 27, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نوال الزغبي تكشف عن سر حفاظها على جمالها ورشاقتها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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نوال الزغبي تكشف عن سر حفاظها على جمالها ورشاقتها

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، البالغة من العمر 51 عاماً، عن السر الرئيسي وراء حفاظها على جمالها بشكل دائم ورشاقتها وذلك منذ بداية ظهورها الفني وحتى وقتنا هذا.

نوال الزغبي قالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج «تربو»: سر جمالي هو النوم في وقت مبكر والابتعاد عن السهر تمامًا، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظام الغذائي البعيد تمامًا عن الدهون إضافة إلى شرب كميات كبيرة من المياه.

واستكملت نوال الزغبي وصفتها للحفاظ على الجمال ونضارة البشرة للجميع: «أحاول دائمًا أن أتجنب التعامل مع الأشخاص الذي يصدرون طاقة سلبية للآخرين، وعلى الفور أقطع علاقتي بهم».

وعن ما إذا كانت تُفكر في التمثيل قالت نوال الزغبي: «تلقيت عروض تمثيل كثيرة في السينما والتلفزيون أكثر مما يتصور الجميع، ولكني لم أكن أرُيد وقتها، ولكن بدأت الآن أفُكر في التمثيل، لذا أتمنى حاليًا أن أجد فكرة أقتنع بها وتكون تُشبهني، وذلك كون السينما تاريخ».

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