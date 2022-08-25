أغسطس 26, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بعد غياب لسنوات .. سهير رمزي تعود للتمثيل!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بعد غياب لسنوات .. سهير رمزي تعود للتمثيل!

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن تعاقدها رسمياً على بطولة مسلسل “الهلالية”، حيث تقدم من خلاله شخصية سيدة صعيدية، للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها.

ويشهد العمل الجديد عودة النجمة المصرية القديرة، للدراما بعد غياب 5 سنوات، حيث قدمت آخر مسلسل في العام 2017 بعنوان “قصر العشاق”.

في سياق آخر، نفت استقرارها بشكل رسمي على الظهور في مسلسل “أرواح خفية”، الذي من المقرر أن تتعاون خلاله مع الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى.

وأضافت في تصريحات، أنها ستعلن عن موقفها النهائي للعمل فور اتخاذها القرار، مشددة على أنها لم تتعاقد رسمياً عليه حتى اللحظة.

ويذكر أن سهير رمزي كانت قد قدمت للسينما عشرات الأفلام، بينما على مستوى الدراما، لم تقدم سوى أربعة عشر مسلسلاً فقط.

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