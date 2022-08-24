“كيم كاردشيان” تَستهلك أكثر من 800 الف لتر ماء خلال شهر

أفادت مصادر إعلامية أن نجوم أمريكيين مثل كيم كارداشيان وسيلفستر ستالون يخرقون بشكل كبير قواعد الاقتصاد في المياه التي تفرضها ولاية كاليفورنيا الأمريكية. فحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” واستنادا لوثائق رسمية فإن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان استهلكت في شهر يونيومن هذا العام حوالي 878 ألف ليتر من الماء أكثر مما هو مسموح لها به، وذلك في المنزلين اللذان تملكهما في منطقة هيدن هيلز شمال لوس أنجلوس.

أيضا شقيقة كيم كاردشيان كورتني تجاوزت الحد المسموح به في المياه بحوالي 100 ألف لتر في منزلها الواقع في كالابساس المجاورة.

صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحدثت أيضا عنصاحب فيلم “رامبو” الممثل الأمريكي سيلفستر ستالونوقالت إنه تجاوز الاستهلاك المسموح به للمياه ب، 533 في المائة، حيث بلغت كمية الماء التي استهلكها في شهر يونيو 230 ألف غالون من الماء.

ويعاني غرب الولايات المتحدة من الجفاف منذ أكثر من 20 عامًا. لذلك أصدرت السلطات في جنوب كاليفورنيا حدا معينا لاستهلاك المياه في المنازل. ويشمل ذلك أيضا المشاهير الذين غالبًا ما يعيشون في منازل فخمة ذات حدائق كبيرة في منطقة لوس أنجلوس.

السلطات تفرض إجراءات صارمة

وتفرض السلطات غرامات بمئات الدولارات على الذين يتجاوزن الحد المسموح به في استهلاك المياه لكن يبدو أنه أمر غير مؤثر بالنسبة للمشاهير الذين يملكون الملايين، مما لا يجعلهم مضطرين لتغيير سلوكهم.

ووفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، فإن أكثر من 2000 شخص من سكان المجمعات الغنية في كالاباساس وهيدن هيلز يتجاوزون حد المياه المسموح به. وبحسب الصحيفة أيضا، فإن الإدارة المكلفة بالمياه قامت بتركيب أجهزة في الأنابيب يمكن من خلالها تقييد تدفق المياه.

وتقدمت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بطلب استفسار من ممثلي كيم كاردشيان عن الموضوع لكنها لم تتلقى أي رد بخلاف المتحدثين باسم الممثل ستالون الذين صرحوا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن المعلومات غير صحيحة، مشيرين إلى أن نجم أفلام الإكشن لديه 500 شجرة في إقامته كما أنه تخلى على مساحة من الحدائق من أجل الاقتصاد في المياه.