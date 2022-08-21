أغسطس 22, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

“دلع”.. نجمة لبنانية تطرح أغنية باللهجة العراقية

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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“دلع”.. نجمة لبنانية تطرح أغنية باللهجة العراقية

عمد الكثير من الفنانين العرب، مؤخراً، إلى اللجوء نحو طرح أغنيات باللهجة العراقية، إذ دائماً ما تلاقي تلك الأغنيات رواجاً وتنال أعداد مشاهدات هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تحقق نجاحات باهرة.
مؤخراً، طرحت النجمة اللبنانية فيفيان مراد اغنيتها العراقية الجديدة “دلع” وذلك عبر منصة اليوتيوب.

الاغنية من كلمات رامي العبودي وعمار الجمالي والحان سركيس عزيز وتوزيع عمر صباغ.

وجاء طرح هذه الاغنية بعد نجاح الاعمال التي طرحتها في الفترة الأخيرة لاسيما الاغنية العراقية “يا عراق”.

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