نادية الجندي ترد على حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. ولا مشكلة بالزواج مجددا (فيديو)

نفت الفنانة المصرية نادية الجندي خضوعها لعمليات تجميل منذ بدايتها الفنية، مشيرة إلا أن كل ما يثار حول هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

وتصدرت الفنانة نادية الجندي الترند، خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها في جلسة تصوير البحر بشكل جميل ودون علامات تقدم العمر، مما أثار الشك حول خضوعها لعملية تجميل.

وقالت نادية الجندي خلال لقاء مع الإعلامية سارة دندراوي ببرنامج “تفاعلكم””لم أخضع لعمليات تجميل إطلاقًا.. هاتوا صوري كلها من أول ما بدأت تمثيل، هتلاقوها هيه هيه متغيرتش، ولا عملت شفايفي”.

وأوضحت: “خدت حقن بوتوكس وفيتامينات ودي أشياء لازم منها، لأن البشرة بترهق أوي من التصوير، والإضاءة أكثر خطر على البشرة، وأيضا التلوث البيئي ببوز البشرة، فلازم تعتني بـ (وشك)، والمكياج أحيانًا بيبقى على وشي أكثر من 20 ساعة أثناء التصوير”.

وردًا على سؤال سارة دندراوي حول إمكانية وقوع نادية الجندي في الحب من جديد والزواج، قالت: “ليه لأ يعني؟.. لو صادفني حب وراجل محترم ويقدر عملي.. إيه إللي يمنع من كده”.