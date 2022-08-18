وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب عن عمر ناهر الـ92

وفاة الممثلة السورية انطوانيت نجيب عن عمر ناهر الـ 92

توفيت صباح اليوم الممثلة السورية انطوانيت نجيب عن عمر 92 عاماً بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق الممثلة الراحلة، في بيان جاء فيه جاء فيه:”فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إن لله وإن اليه راجعون، فليكن ذكرها مؤبداً”.

أنطوانيت نجيب من مواليد20 شباط 1930 (92 سنة) من محافظة درعا السورية، تزوجت عام 1962 من الفنان يوسف شويري حتى وفاته في 2005.

شاركت أنطوانيت نجيب في عدة مسرحيات وحظيت الفنانة بشهرة واسعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد تجسيدها العديد من الأدوار المسرحية ونذكر منها حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني.

وبعد انتساب أنطوانيت للنقابة وانطلاقها في مجال السينما والأفلام، تابعت عملها في السينما حيث ظهرت عام 1973 في فيلمي شقة الحب وامرأة حائرة، كما انتقلت للعمل على الشاشة الصغيرة وشاركت في نفس العام في مسلسل صح النوم الشهير.

في عام 1976، شاركت في فيلم الحب الحرام، وغابت بعدها عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل لمدة ستة سنوات، عادت بعدها عام 1982، للعمل وظهرت في مسلسل السعد وعد.

ابتعدت أنطوانيت نجيب مرة أخرى عن الشاشة حتى عام 1992، حيث عادت للظهور في مسلسل الشريد بالإضافة للسهرة التلفزيونية تراب الزريعة.

وفي عام 2020، سيعرض مسلسل جديد ويحمل اسم فارس وخمس عوانس، إضافة لمسلسل شارع شيكاغو حيث حلت كضيفة شرف بعدة حلقات.

أعمالها الفنية من المسرحيات مسرحية حط بالخرج، مسرحية شغلة فاينة، مسرحية الاشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، سهرة مع أبو خليل القباني.

ومن المسلسلات: البقعة السوداء، الدولاب، الدبور، أحلام لا تموت، سفر، اللوحة، البيادر، العروس، الجوارح، تل الرماد، أيام الغضب، إخوة التراب، الرجل سين، الفصول الاربعة، حمام القيشاني، الغريب والنهر، الرجل سين، أوراق خريفية، الخوالي، الشام العدية، الدبور، رياح الخماسين، بواب الريح، حمام شامي، وردة شامية، دنيا، راعي الأوّله، روزانا، مبروك، شارع شيكاغو (بيت جدي).

أما الأفلام التي شاركت فيها الممثلة أنطوانيت نجيب فهي: الرابعة بتوقيت الفردوس، عاريات بلا خطيئة.