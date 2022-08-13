7 أساليب للتعامل تجعل زواجك مثالياً

الزواج المثالي لا يعني حياة زوجية خالية من الخلافات، ولكنه يشمل أساليب تعامل صحية بين الزوجين، تضمن لهم علاقة سويّة ومستقرة، وتعزز التفاهم والانسجام والحميمية بينهما. إذا كنتِ تطمحين في الحصول على زواج مثالي، فأساليب التعامل التالية يمكن أن تساعدك على تحقيق هدفك. تابعي القراءة.

1- وضع الزوج على قائمة الأولويات

مع مرور سنوات وزيادة أفراد الأسرة وبالتالي زيادة المسؤوليات، قد يتراجع اهتمام الزوجة بشريك حياتها، ويتراجع الزوج على قائمة الأولويات حتى يصبح في ذيلها أو حتى خارجها! وهنا تبدأ المشاكل والأزمات الزوجية.

لا تقعي في هذا الخطأ، ضعي زوجك على قائمة أولوياتك باستمرار، اهتمي بالتواصل معه، واهتمي بتلبية احتياجاته، ومراعاة مشاعره، وخططي لأوقات يكون زوجك فيها على رأس قائمة أولوياتك، حتى يشعر بأن له مكانة خاصة في حياتك.

2- عدم انتظار المقابل

العلاقة الزوجية تبادلية، لا يوجد طرف يعطي فقط وآخر يأخذ فقط، ولكن في نفس الوقت الأمر ليس معادلة رياضية دقيقة، لذا تحلي بالمرونة، ولا تنتظري مقابلاً مساوِياً لكل شيء تقدمينه لزوجك، فأنتِ تبذلين الجهد بحب، وليس في انتظار المقابل.

3- الرفق بشريك الحياة

تعاملي مع زوجك برفق، أحسني الظن به، التمسي له الأعذار، تعاطفي معه في أزماته، ولا تبادري إلى إلقاء اللوم عليه واتهامه، واجعليه يشعر بتقديرك لمشاعره واحترامك لأفكاره، وامتنانك لكونه شريك حياتك.

4- التحدث بأسلوب لطيف

الكلمات اللطيفة هي مفتاح قلب زوجك، فاختاري دائماً كلمات رقيقة وطيبة حتى في أوقات الخلاف أو العتاب، سوف تجدين فارقاً كبيراً في علاقتك بزوجك.

5- الاعتذار عن الخطأ

لا تكوني متكبرة، أو غير ناضجة، عندما تخطئين، تحملي مسؤولية خطئك بنضج، اعترفي بالخطأ، واعتذري عنه بأسلوب واضح ورقيق، فالاعتذار دليل على النضج والرقي، ويحافظ على سلامة العلاقة بين الزوجين، وخلوها من الضغائن.

6- اعتماد الصراحة والشفافية

الغموض والاعتماد على قراءة الأفكار هو ما يسبب سوء التفاهم بين الزوجين، والفجوات التي تزداد مع مرور الوقت، لذا اعتمدي الصراحة والشفافية مع زوجك بشأن كل تفاصيل حياتكما معاً، كوني صريحة بشأن احتياجاتك، خلافاتك مع زوجك، تطلعاتك وتوقعاتك، مشاعرك وأفكارك، هذه الصراحة تقرّب وجهات النظر وتعزز التفاهم والانسجام بينكما، وتساعد كلاً منكما على تحقيق رغبات واحتياجات الآخر.

7- إظهار الحب والتقدير لشريك الحياة

لا تستوي الحياة الزوجية بدون الشعور بحب وتقدير شريك الحياة، وهذه القاعدة تبادلية، بمعنى أن الزوج أيضاً بحاجة إلى سماع كلمات الحب والإعجاب من زوجته، وأن يشعر بأن له مكانة خاصة في قلبها، فاحرصي دائماً على إظهار حبك وتقديرك لزوجك بالكلمات والأفعال.