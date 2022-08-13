أغسطس 14, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

عروس عاثرة الحظ.. خرطوم ماء يسقط على رأسها لحظة خروجها من صالون التجميل (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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عروس عاثرة الحظ.. خرطوم ماء يسقط على رأسها لحظة خروجها من صالون التجميل (فيديو)

تعرضت عروس برفقة عريسها، لموقف محرج في الشارع، عقب سقوط خرطوم ماء على رأسها، لحظة خروجها من صالون التجميل.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط خرطوم مياه على رأس العروس خلال خروجها من صالون التجميل، وأفسد فرحتها بإغراقها بالماء وإزالة المكياج.

ولم يتوقف المشهد المثير عن هذه اللقطة، فحينما حاول العريس إبعاد خرطوم المياه عن العروسة أسقطها أرضًا، ليكمل إثارة.

وبدا العريس منفعلاً على قائد السيارة وحاول الاعتداء عليه ثم خلع نظارته وألقاها على الأرض، كما يظهر في الفيديو.

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