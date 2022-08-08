لهذا السبب.. يمنية تقتل زوجها وتدفنه في حظيرة أبقار !

كشفت مصادر يمنية محلية، اليوم الاثنين، عن مقتل مواطن على يد زوجته، في إحدى البلدات بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن عمليات بحث منذ أسابيع، عن القتيل، بعد اختفائه بشكل مفاجئ، في قرية صُفارة بمديرية مغرب عنس، نجحت في العثور على جثمانه.

وتبين، بحسب المصادر، أن المغدور قتل على يد زوجته، وأنها حاولت التخلص من الجثة عن طريق دفنها في “حظيرة” للأبقار أسفل المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، بعد زواجه بأخرى، في الوقت الذي كانت تخشى أن ينجب منها أطفالا، ويذهب إرث الزوج لغير أبناء الزوجة التي أقدمت على ارتكاب الجريمة ليلة عيد الأضحى المنصرم.

وتصاعدت في اليمن، خلال الأشهر والسنوات الماضية، جرائم قتل الأقارب بصور مروعة خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة انتشار ثقافة العنف وتفشي الجريمة وغياب القضاء والأمن.