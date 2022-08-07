صورته الرئيسية فنانة عراقية مشهورة .. جدل واسع بعد نشر تقرير بريطاني عن سمنة النساء

أثار تقرير لمجلة “ذي إيكونوميست” عن السمنة في العالم العربي، وكانت صورته الرئيسية للفنانة العراقية إيناس طالب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رآى معلقون، أن نشر صورة الفنانة العراقية، يعد تنمراً، وانتهاك لقواعد النشر.

وافاد التقرير، الذي نشرته المجلة التي تصدر في لندن بأنه “في جميع أنحاء العالم ، النساء سمينات أكثر من الرجال، فالسمنة مشكلة بالنسبة لـ 15٪ من النساء و 11٪ من الرجال، مما يعني أن مؤشر كتلة الجسم لديهم ( bmi ) يبلغ 30 أو أعلى، لكن فجوة السمنة تختلف في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف التقرير “يوجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر تفاوتات بين الجنسين وأكثرها ثباتًا، العديد من البلدان في جنوب إفريقيا بها فجوات كبيرة أيضًا، أما في في الشرق الأوسط ، 26٪ من النساء مصابات بالسمنة مقابل 16٪ من الرجال، وهذا يمكن أن يكون خطيرا”.

وكانت الصورة الرئيسية الموضوعة على التقرير، للفنانة العراقية، إيناس طالب، حيث يبدو أنها التقطت خلال موسم مهرجان بابل، الذي أقيم خلال السنتين الماضيتين.

بدوره، علق كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ” Human Rights Watch “على التقرير، قائلاً: إن “القيود الاجتماعية العديدة المفروضة على المرأة في العالم العربي تساهم في تفاقم مشكلة السمنة وتقويض صحتها”، غير أنه لم يستنكر استخدام صورة الفنانة العراقية، كإشارة لهذا الوضع ضمن التقرير.

وتستخدم وسائل الإعلام عادة، صورة عامة للتعبير عن بعض الظواهر الحسّاسة، أو تلك التي لا يرغب الأفراد بالتعبير عن أنفسهم عند تناولها، أو الهرب منها، تجنباً للإحراج، وللحفاظ على خصوصية الأشخاص.

وطالب معلقون عراقيون، عبر موقع “فيس بوك” المجلة العالمية، بتقديم اعتذار، وتغيير الصورة التي ما زالت رئيسية ضمن هذا التقرير.