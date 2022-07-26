أديل تعلن إعادة جدولة حفلاتها : شكراً على صبركم

نشرت المغنية العالمية أديل عبر حسابها في “إنستغرام” رسالة طويلة، تحدثت فيها عن عودة عروضها على مسرح الكولوسيوم التي تم جدولتها في وقت سابق، وأكدت أن العروض الجديدة والتي تمنت أن تقدمها بالشكل اللائق لجمهورها باتت ممكنة، وأنها متحمسة للظهور أمام جمهورها.

وقدمت اعتذارها للجمهور على تأخر هذه العروض، مؤكدة أنها سوف تكون معهم خلال عطلة كل أسبوع وستقدم لهم أفضل ما لديها.

وكتبت أديل: “لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى سعادتي لأن أتمكن أخيراً من الإعلان عن هذه العروض المجدولة، لقد شعرت بالحزن الشديد لأنني اضطررت إلى إلغائها في وقت سابق، لكن الآن بعدما باتت الخدمات اللوجستية للعروض الذي أرغب حقاً في تقديمها جاهزة ومن الممكن تنفيذها فأنا متحمسة أكثر من أي وقت مضى!”.

وأضافت: “أعلم أن قرار التأجيل كان سيئاً من ناحيتي بالنسبة للبعض منكم، وسأكون دائماً آسفة لذلك، لكنني أعدكم بأن أكون معك في مثل هذه المساحة كل أسبوع، وهذا أكثر ما كنت أتطلع إليه وسأقدم لكم أفضل ما لدي. شكراً على صبركم، أحبكم. أديل”.

يشار إلى أن موقع أديل الرسمي كشف عن تفاصيل عودتها لمسرح الكولوسيوم في لاس فيغاس، موضحاً أن العروض ستنطلق من يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وحتى يوم 25 آذار/مارس عام 2023.

وسوف تكون الأولوية لحمالي التذكار الذين كان من المقرر أن يحضروا العروض التي تم تأجيلها من 12 كانون الثاني/يناير وحتى 6 نيسان/أبريل 2022.