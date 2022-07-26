فيديو: أصالة تغني بالكوردية

أصدرت الفنانة السورية أصالة نصري اليوم الأحد أغنية جديدة باللغتين العربية والكوردية بعنوان “كفوكيم” (Kevokim).

ونشرت نصري الأغنية عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، مساء اليوم ألبومها الجديد الذي يتضمن أربع أغان، هي (أنا حرة – فرحة وبس – فقدت نفسي – كفوكيم).

وجاءت الأغنية الأخيرة للفنانة السورية (كفوكيم) باللغتين العربية والكوردية، من كلمات وألحان آري جان، وتوزيع موسيقي دياب وآري جان، وإنتاج شركة روتانا.

وصباح اليوم قالت أصالة نصري في تغريدة عبر حسابها في تويتر حول ألبومها الجديد، “ما بين شو بتحبوا لليوم وشو رح يبقى لبكره البعيد، عشت فترة طويلة نقّي من مئات الألحان مجموعه صغيرة باستشارة كل الّلي حواليي وعلى رأسهم حبيبي فايق وسندي أخي أنس لتستمتعوا وتبقّوا معكم ذكرى حلوة بأغاني حلوة انتظروني اليوم وأنا عمّ بنتظر معكم”.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها الفنانة أصالة باللغة الكوردية، وتعتبر “كفوكيم” (Kevokim)، ومعناها بالعربية (أنا حمامة)، أغنية فولكلورية من التراث الكوردي، تتحدث عن الحب والعشق، غناها العديد من الفنانين والفرق الموسيقية الكوردية.