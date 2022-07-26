دراسة توضح فائدة تناول النساء للموز كل يوم

يعد الموز واحد من أهم أنواع الفواكه في العالم، ومنه أنواع متعددة تختلف باختلاف مكان زراعته وإنتاجه، إلا أن كل أنواعه تشترك في القيمة الغذائية المميزة.

كما يعتبر الموز من أنواع الأغذية التي تناسب الجميع نظراً لمذاقه السكري، وقوامه الطري، بالإضافة إلى محتواه الغذائي المهم للصحة العامة.

أكدت دراسة علمية إلى أن تناول موزة في اليوم يمكن أن يحمي النساء من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، موضحة أن الحميات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، ترتبط بخفض ضغط الدم، خاصة عند النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الملح.

ويقول الباحثون إن الاستهلاك المنتظم لأطعمة مثل الموز والأفوكادو والسلمون (الغنية بالبوتاسيوم)، يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية للملح، وبالتالي يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للدراسة، فإن العلاقة بين البوتاسيوم والأضرار التي تلحق بالقلب كانت هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، ما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم في البول.

شملت الدراسة أكثر من 26 ألف من النساء والرجال وأكمل المشاركون استبياناً حول عادات نمط الحياة، إلى جانب قياس ضغط الدم، وجمع عينات البول، ووقع استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي.

وقام الباحثون بتحليل العلاقة بين تناول البوتاسيوم وضغط الدم، ووجدوا أن استهلاك البوتاسيوم (بالغرام في اليوم) مرتبط بضغط الدم لدى النساء. ووجدوا أنه مع زيادة تناول المعدن، ينخفض ضغط الدم، وعندما وقع تحليل الارتباط وفقا لاستهلاك الملح، لوحظت العلاقة بين البوتاسيوم وضغط الدم فقط لدى النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم.

وبشكل عام، وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كمية من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 13% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل كمية.

وأوضح البروفيسور ليفرت فوغت من المراكز الطبية ب‍جامعة أمستردام بهولندا، الذي قاد الدراسة: تشير النتائج إلى أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، لكن تستفيد النساء أكثر من الرجال. وكانت العلاقة بين أحداث القلب والأوعية الدموية والبوتاسيوم هي نفسها بغض النظر عن تناول الملح، ما يشير إلى أن البوتاسيوم له طرق أخرى لحماية القلب بالإضافة إلى زيادة إفراز الصوديوم.

فوائد الموز الصحية

يحتوي الموز على قيمة غذائية عالية فهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل فيتامين أ وفيتامين سي وكذلك المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والدهون الصحية، لذلك يحقق تناوله الفوائد التالية:

الموز مصدر مهم للألياف التي يعرف أنها تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتحميه من الاضطرابات.

الموز مفيدلمرضى القولون العصبي، ويساعد في السيطرة على أعراضه.

من فوائد الموز تحسين صحة مرضى السكري ومساعدتهم في السيطرة على أعراضه.

الموز يحوي أهم المعادن التي تقوي العظام وتمنع هشاشتها.

البوتاسيوم من أهم العناصر في الموز، وبالإضافة إلى فوائده في حماية القلب فهو يحمي أيضاً الكلى والكبد.

الموز من الأغذية المهمة لمرضى ضغط الدم.

الموز يعزز مناعة الجسم.

يساعد الموز في السيطرة على الوزن الزائد ومقاومة السمنة.

وأخيراً والأهم عليك عزيزتي استشارة الطبيب المختص قبل تناول الموز يومياً لمعرفة مدى أمان تناوله بالنسبة لك، وننصحك بعدم الإفراط في تناوله بكل الأحوال.