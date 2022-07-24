يوليو 25, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

فيديو مرعب.. قرد شرس يهاجم طفلة ووالدتها تنقذها بصعوبة

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
2 مشاهدات

فيديو مرعب.. قرد شرس يهاجم طفلة ووالدتها تنقذها بصعوبة

هاجم قرد شرس هارب من حديقة حيوانات خاصة في العاصمة الروسية، طفلة أوكرانية بشكل مفاجئ.

ووثقت كاميرات المنزل، مقطع فيديو يظهر القرد وهو يمسك الطفلة الصغيرة وتدعى بوليتا بشكل مرعب، مما أعاقها عن الهرب مثل ما فعل الأطفال الأكبر سنا منها.

وبعد وقت قصير على إمساك القرد بأرجل الطفلة، تدخلت والدتها بشكل سريع وبدأت في شد صغيرتها لتخلصها منه بصعوبة، برفقة والدها الذي أتى هو أيضاً، وفق ما نقلته “ديلي ميل”.

هذا وأصيبت الطفلة بجروح في ذراعيها وساقيها إضافة إلى نزيف شديد في الدم، دخلت على إثر ذلك العناية المركزة.

وذكرت التقارير أن جيران العائلة الأوكرانية يربون الذئاب والفيلة والحيوانات البرية الأخرى في حديقة حيواناتهم في قرية تيربيجوريفو.

وما زال التحقيق جارياً بخصوص هذا الحادث المروع.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi