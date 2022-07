فيديو مرعب.. قرد شرس يهاجم طفلة ووالدتها تنقذها بصعوبة

هاجم قرد شرس هارب من حديقة حيوانات خاصة في العاصمة الروسية، طفلة أوكرانية بشكل مفاجئ.

ووثقت كاميرات المنزل، مقطع فيديو يظهر القرد وهو يمسك الطفلة الصغيرة وتدعى بوليتا بشكل مرعب، مما أعاقها عن الهرب مثل ما فعل الأطفال الأكبر سنا منها.

A monkey escaping from the #zoo attacked a #Ukrainian refugee girl playing in front of a house in Russia's capital Moscow.

The child was hospitalized in serious condition.

It was learned that the little girl escaped the war in Ukraine and came to #Russia.#animal #anews pic.twitter.com/fh7yeMYT9b

— ANews (@anews) July 22, 2022