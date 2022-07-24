فوائد حليب الماعز للشعر

إن استخدام الزيوت الطبيعية والمنتجات الطبيعية ليست جيدة فقط لجسمك ولكن أيضا لشعرك. وقد ثبت أن العديد من المنتجات الطبيعية، سواء الحيوانية أو النباتية، تعزز نمو الشعر، وتعالج مشاكل فروة الرأس، وتنشط الدورة الدموية.

حليب الماعز هو واحد من العديد من المنتجات الحيوانية المعروفة لإفادة الشعر وفروة الرأس بعدة طرق. اكتشفي مع “سيدتي.نت” المزيد عن فوائد حليب الماعز للشعر:

فوائد حليب الماعز للشعر

حليب الماعز غني بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات أ، ب 2، د والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم. كل هذه المكونات لها دور فعال في تقوية الشعر والحفاظ عليه. ما يجعله خياراً رائعاً للعناية بالشعر. هذا بالإضافة الى العديد من الفوائد، إليك أبرزها:

تعزيز مرونة الشعر

يحتوي على الجلوتامين الذي يوفر الكبريت، وهو مكون حاسم يساهم بشكل مباشر في قوة الشعر وصحته ومرونته.

منع تساقط الشعر

فيتامين “ب” الموجود في حليب الماعز هو عنصر أساسي ضروري لنمو الشعر الصحي، وقد تم ربط نقص فيتامينات “ب” بتساقط الشعر والشعر الباهت وتقصف الشعر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الفيتامينات على إنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر.

ترطيب فروة الرأس

فيتامين (أ) الموجود في حليب الماعز ضروري لنمو خلايا الشعر. يساعد في إنتاج الزهم، وهي مادة زيتية تساعد على ترطيب فروة الرأس (أي الرطوبة الطبيعية)، والحفاظ عليها صحية ورطبة.

تحفيز نمو الشعر

يعمل كل من فيتامين “ج” و “هـ ” كمضادات للأكسدة تحمي من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة التي يمكن أن تمنع نمو الشعر وتسبب شيخوخة الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين “سي” في تكوين مركب بروتيني يسمى الكولاجين، وهو جزء مهم من بنية الشعر.

يساعد الحديد الموجود في حليب الماعز خلايا الدم الحمراء على توزيع الأكسجين على خلايا الشعر، مما يجعله معدناً أساسياً لنمو الشعر. يمكن أن يسبب نقص الحديد تساقط الشعر، وهي مشكلة تؤثر على كل من الأطفال والبالغين من جميع الأعمار.

تغذية فروة الرأس

تحدث معظم مشاكل فروة الرأس بسبب الوراثة أو سوء التغذية أو العدوى. تشمل العلامات الأكثر شيوعاً لمشاكل فروة الرأس الطفح الجلدي، والحكة، وتكسر الشعر، وظهور بقع فروة الرأس، وترقق الشعر وتساقطه. فالفيتامينات الموجودة في حليب الماعز، مثل فيتامينات أ، ب 2، د، والمعادن مثل الحديد، تعمل على تغذية فروة الرأس وإصلاح التلف وتحسين ملمس الشعر ومظهره.

ونظراً لخصائص حليب الماعز المهدئة والمضادة للالتهابات، يستخدم أيضاً في تخفيف الحكة والقشرة المرتبطة عادة بالشعر الجاف وفروة الرأس.

جعل الشعر ناعماً

حليب الماعز غني بالدهون الطبيعية المشبعة وغير المشبعة، والتي تعمل كمكيفات طبيعية للشعر. يمكن أيضاً خلط حليب الماعز مع مكونات أخرى لعمل مكيفات عميقة تترك الشعر متوهجاً.

طرق استخدام حليب الماعز للشعر

إذا كنت تبحثين عن طرق لاستخدام حليب الماعز لتعزيز نمو الشعر، وتخفيف مشاكل فروة الرأس وتقليل تكسر الشعر وتساقطه، فيما يلي طريقة استخدام حليب الماعز للشعر:

المكونات:

1/4 كوب حليب الماعز 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا (العضوي) 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت بذور العنب أو زيت الأفوكادو.

1 قطارة كاملة من زيت إكليل الجبل أو زيت شجرة الشاي.

نصف ملعقة كبيرة من العسل العضوي.

نصف ملعقة صغيرة من صمغ الغار.

طريقة التحضير والاستعمال:

سخّني حليب الماعز إلى درجة حرارة الغرفة، ثم أضيفي جميع المكونات ومزجها لمدة 15 إلى 20 دقيقة للحصول على قوام ناعم. ثم، اغسلي شعرك وفروة الرأس مع شامبو خفيف واشطفيه جيداً. بعدها، ضعي بلسم حليب الماعز على شعرك ووزعيه بالتساوي، ومرري مشطاً واسع الأسنان أو أصابعك على أطراف شعرك.

لا تستخدمي البلسم على فروة رأسك؛ لأن ذلك سيجعل جذور الشعر أكثر دهنية. فالبلسم هو لترطيب شعرك، وليس فروة الرأس، ويجب وضعه على شعرك من منتصف خصلاته إلى نهايتها.