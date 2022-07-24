إليكِ 10 حيل تشعل الحب في قلب الرجل

إذا كنتِ تتبادلين مشاعر الإعجاب مع رجل، وترغبين في أن تشعلي الحب في قلبه وتجعليه شغوفاً بكِ، فالحيل التالية يمكن أن تساعدك على تحقيق هدفك.

1- تعمدي ترك أشياء تخصك

اتركي شيئاً يخصك في مكان يكون موجوداً فيه باستمرار، سوف يذكره هذا الشيء البسيط بكِ، وبالوقت الذي قضيتماه معاً، ويجعله متشوقاً للقاء القادم.

2- امنحيه مساحته الشخصية

محاصرة الرجل تأتي بنتائج عكسية، فالرجل يميل إلى التفكير الجيد وإعادة شحن مشاعره، والمحاصرة تمنعه من التفكير وتدفعه نحو الشعور بالضيق والتردد.

امنحي الرجل مساحته الشخصية حتى يشعر بأنه يفتقدك وينتظر لحظات وجودك معه.

3- لا تردي على رسائله بسرعة

ليس من اللائق ترك رسائل رجل يعجبك دون رد، ولكن أيضاً لا تردي سريعاً، أمهليه بضع دقائق قبل الرد، هذه الدقائق القليلة كفيلة لإشعال الحماسة والشغف بداخله وهو ينتظر ردك.

4- تأني في خطواتك

لا تتسرعي في خطوات تطور العلاقة، حتى إن بادر هو باتخاذ خطوات سريعة، احرصي أنتِ على التأني، هذا يجنبكِ الوقوع في علاقة سامة، كما يشعر الرجل بالحماسة نحوك.

5- ضعي عطراً فريداً

العطر بصمة شخصية، احرصي على أن تضعي عطراً فريداً يعلق في ذاكرته، ويجعله يتذكرك بمجرد أن يشم رائحته حتى لو لم تكوني حاضرة.

6- تحفظي في معلوماتك

لا تبادري بسرد تفاصيل حياتك وتاريخك مرة واحدة، بل كوني متحفظة، واحتفظي ببعض التفاصيل والذكريات، حتى يشعر بأنه يريد سماع المزيد عنكِ في كل مرة، هذا يشعره بالشغف.

7- كوني اجتماعية ومرحة

لا تكتفي بعلاقتك العاطفية، فالرجل يحب المرأة المنطلقة المرحة التي تجيد تكوين علاقات ناجحة.

حفاظك على علاقاتك الاجتماعية يزيد إعجاب الرجل بكِ، كما أنه يسهم في حمايتك من الوقوع في علاقة سامة، حيث تمثل علاقاتك بأهلك وأصدقائك دائرة دعم قوية لكِ.

8- أظهري اهتماماتك الأخرى

الرجل يتحمس عندما يشعر بأنه في منافسة، حتى لو كانت هذه المنافسة مع هواية تظهرين اهتمامك بها!

9- اهتمي بمظهرك

هذه نقطة بديهية ولكنها مهمة جداً، فالمظهر من أقوى نقاط جذب الرجل، لذا اهتمي بمظهرك واجعلي مهركِ مرتبطاً في ذهنه بالأناقة والرقي.

10- اجعليه يشعر بالغموض والإثارة

تشتعل حماسة وشغف الرجل عندما يشعر بالغموض وأن ثمة أشياء لا يعرفها عنكِ أو لا يتوقعها، لذا احرصي على أن تكوني ذكية ومتجددة ولا تكوني كتاباً مفتوحاً في بداية التعارف، حتى يتحمس لمعرفة المزيد عنكِ.