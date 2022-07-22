علاج ظهور الشعر الأبيض في سن الثلاثين

تتفاجأ بعض الصبايا بظهور الشعر الأبيض في سن الثلاثين، وهو ما يُسبب لهن إزعاجًا وضيقًا نظرًا لشعورهن بالإحراج نتيجة ظهور الشعر الأبيض في هذه السن المبكرة.

وللتعرف على سبب هذه المشكلة، يجب أن تعرفي أولًأ أن شعرك يتكون من بصيلات تمنح شعرك لونه من خلال خلايا تسمى الخلايا الصبغية، والتي تكوّن صبغة الميلانين، وبمرور الوقت، تنتج بصيلات شعرك عددًا أقل من الخلايا الصبغية، مما يعني أن شعرك يفقد صبغته، ويصبح أبيض أو فضيًا أو رماديًا مع تقدمك في العمر.

يكون الشعر الأبيض أكثر وضوحًا على الأشخاص الذين يكون شعرهم أسودًا أو بنيًا، ولكن من المرجح أن يتحول الشعر الفاتح إلى اللون الأبيض أو الرمادي.

وعادةً ما يكون الشعر الأبيض علامة على تقدم العمر، ورغم ذلك فمن الشائع ملاحظة الشعر الأبيض أو الرمادي في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الشعر الفضي يصيب عادة الرجال والنساء في نفس الوقت تقريبًا، في الأربعينات من العمر، ويكون الوقت مبكرًا جدًا للشعر الأبيض اعتمادًا على العوامل الوراثية الخاصة بك، حيث اقترحت دراسة أجريت عام 2013 أن الشعر الأبيض أو الرمادي يعتبر سابقًا لأوانه إذا ظهر قبل سن 30 للأشخاص ذات البشرة الداكنة، وعمر 25 عامًا للأشخاص من أصل آسيوي، وعمر 20 عامًا للأشخاص ذات البشرة البيضاء.

أولًا: أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن الثلاثين

وتوجد أسباب عديدة لظهور الشعر الأبيض في سن الثلاثين، أبرزها ما يلي:

-العوامل الوراثية: وهي مسئولة عن 30 بالمائة من الشعر الرمادي والأبيض.

-التدخين: حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر لديهم المزيد من الشعر الرمادي والأبيض قبل سن الثلاثين.

-الإجهاد: يُعتقد أن الإجهاد يسبب الشعر الأبيض المبكر لأنه يستنفد الخلايا الجذعية الصباغية (التي تساعد في تكوين لون الشعر).

-نقص فيتامين ب 12: وهو العنصر الرئيسي للفيتامينات، فهو لا يمنحك الطاقة فحسب، بل يساهم أيضًا في نمو الشعر ولونه، ويساعد خلايا الدم الحمراء السليمة على نقل الأكسجين إلى الخلايا الأخرى في جسمك، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى إفساد إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى فقدان الصبغة السوداء في شعركِ.

-منتجات الشعر الضارة: حيث تحتوي العديد من أنواع الشامبو على مواد كيميائية قاسية قد لا تفيد شعرك وقد تقلل من الميلانين، كما أن تشقير الشعر وصبغه باستمرار ليس مفيدًا لذلك، لاحتواء الصبغات على بيروكسيد الهيدروجين هو مادة كيميائية على وجه الخصوص ثبت أنها تحفز التأثيرات الضارة للإجهاد التأكسدي على الشعر.

ثانيًا: علاج ظهور الشعر الأبيض في سن الثلاثين

-أوراق الكاري

قد يساعد هذا العلاج الذي يعود إلى قرون في منع ظهور الشيب المبكر، فقط امزجي أوراق الكاري بالزيت وضعي المزيج على فروة رأسك لمساعدة شعرك على التمسك بلونه الطبيعي.

-زيت برينجراج

يُعرف هذا الزيت أيضًا باسم “الأقحوان الكاذب”، وهو أحد الزيوت البارزة في الهند، ويشتهر بفوائده الصحية، حيث تظهر الأبحاث أن زيت برينجراج يمكن أن يغمق الشعر ويمنعه من أن يصبح أبيض في سن مبكرة.

-الشاي الأسود

الشاي الأسود هو وسيلة جيدة لجعل الشعر ليس أغمق فحسب، بل أيضًا أكثر نعومة ولمعانًا، ويُمكنكِ أن تغلي ثلاثة إلى خمسة أكياس شاي في كوبين من الماء، ثم اتركيها تبرد، وضعيه على شعر مبلل ونظيف أو امزجه بالبلسم واتركيه لمدة ساعة قبل شطفه.

-توقفي عن غسل شعركِ كثيرًا

قد يؤدي غسل شعرك إلى إتلافه، وانتبهي إلى المنتجات التي تستخدميها لغسل شعرك وصبغه وتصفيفه، حيث يمكن أن يؤدي صبغ الشعر والشامبو القاسي إلى تلف الشعر، وظهور الشعر الأبيض المبكر.