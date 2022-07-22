بينها مقص وسكين.. تركية تبتلع 158 قطعة معدنية

تمكن فريق طبي في ولاية وان التركية، من إخراج 158 قطعة معدنية من معدة امرأة تبلغ 24 عاما، وتعاني من مشاكل نفسية.

وأفاد موقع “تي آر تي” ، بأن السيدة نقلت إلى المستشفى الحكومي في الولاية بعد ابتلاعها إبرة معدنية تسببت لها بآلام في البطن.

وأظهرت الفحوصات الطبية وجود أجسام غريبة في معدة المريضة، ما دفع الأطباء لإجراء عملية جراحية فورية تم خلالها إخراج 158 جسما معدنيا.

ومن الأجسام التي تم إخراجها في العملية التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، مقص أظافر وسكين جيب وسكين فاكهة وملاقط ومسامير وإبر ومفاتيح.

وقال الطبيب يوسف تكش، الذي أجرى العملية، إن المرأة تعاني من اضطرابات نفسية، وإنه تفاجأ بوجود الأجسام الغريبة داخل معدتها.

وأشار إلى أنه استخرج 158 قطعة معدنية بأحجام مختلفة، وأن الحالة الصحية للمرأة جيدة.