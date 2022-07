تصرف سريع من امرأة ينقذ حياة عائلة من الموت.. وفيديو يوثق

موقف بطولي سجلته امرأة أميركية، أنقذت عائلة كبيرة من احتمالية الوفاة في حريق، بتصرف سريع ودقة ملاحظة عالية.

وأنقذت هايلي موس عائلة مكونة من 11 فردا، 9 منهم أطفال، في ولاية أوهايو الأميركية، عندما لاحظت نار مستعرة من منزل العائلة في وسط الليل، بينما كانت العائلة نيام.

وأظهرت كاميرا مركبة في جرس البيت، موس وهي تدق باب جيرانها بإلحاح لإيقاظهم، بعد أن لاحظت الحريق في مرآب السيارات، والذي كان سيرتفع لجميع أرجاء البيت الخشبي.

RING THE ALARM: An Ohio woman saved a family of 11 when she knocked on their front door in the middle of the night to let them know their home was on fire. https://t.co/lVVoR5w8Lt pic.twitter.com/7HnLnI9XYi

— Fox News (@FoxNews) July 16, 2022