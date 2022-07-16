شارابوفا تعلن إنجاب طفلها الأول

أعلنت المصنفة أولى عالميا في التنس سابقا الروسية ماريا شارابوفا أنها رزقت بطفلها الأول ثيودور، الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهو الطفل الأول لحاملة لقب خمس بطولات كبرى البالغة 35 عاماً من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس (42 عاماً).

وكتبت شارابوفا الجمعة على موقع إنستغرام: “هي أجمل هدية يمكن لأسرتنا الصغيرة أن تطلبها وأكثرها تحدياً ومكافأة”، مشيرة بالأرقام الرومانية إلى أن تاريخ ولادة ثيودور في الأول من يوليو 2022.

وشارابوفا التي أعلنت عن حملها في أبريل الماضي، هي بين عشر لاعبات فقط أحرزن على الأقل مرة الألقاب الأربعة الكبرى في كرة المضرب (أستراليا، رولان غاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز).

عام 2004، أحرزت لقبها الأول الكبير في ويمبلدون بعمر السابعة عشرة، اتبعته بفلاشينغ ميدوز 2006، أستراليا 2008 ثم رولان غاروس 2012 و2014.

وحصدت أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 بخسارتها أمام الأميركية سيرينا وليامس، وأحرزت 36 لقباً في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي.

وتوقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى إلى إيقافها 15 شهرًا، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.