قبل أسابيع من زفافها.. ديميت أوزدمير تتعرض لوعكة صحية

تعرضت الممثلة التركية ديميت أوزدمير لوعكةٍ صحية أعلنت عنها من خلال تدوينةٍ لها عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”.

وفي تدوينتها، كشفت نجمة “الطائر المبكر” عن إصابتها ب‍فيروس كورونا، قائلةً: “بعد 3 سنوات على اكتشاف فيروس كورونا، أصبت به، لذا لا يوجد شيء مؤجل”.

وعن حالتها الصحية، أوضحت النجمة التركية أنها تشعر بالألم الثقيل، وأنها تتغلب على المرض بصعوبة، لكن علاجها مستمر، وستتعافى قريباً وتعود إلى حياتها وأعمالها، طالبةً من الجميع توخي الحذر.

واختتمت الممثلة التركية تدوينتها، التي أرفقتها بصورةٍ لفريق الإسعاف الذي يقوم برعايتها، بتوجيه شكرها لكل من اتصل من أجل الاطمئنان عليها، مشيرةً إلى أنها تحبهم.