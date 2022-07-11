يوليو 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ابنة هيفاء وهبي تستنجد وتقول إنها تعرضت لاعتداء في الكويت!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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ابنة هيفاء وهبي تستنجد وتقول إنها تعرضت لاعتداء في الكويت!

كشفت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تعرضها للضرب والمضايقات في الكويت من قبل شخص مجهول لاحقها واعتدى عليها.

وقالت زينب عبر خاصية القصص القصيرة في “إنستغرام”: “اللي بيعرف حدا بالمباحث بالكويت كلموني ضروري، سيارة لحقتني وصورتني وأصر يضل يصور، وأنا عندي رقم اللوحة، قدرت أني أخذ رقم لوحة السيارة”.

 

كما تعرضت قبل أيام لمضايقات تطورت إلى الضرب من شاب آخر. وكتبت: “قبل بكم يوم سيارة داخلها شاب ضربني أسفل ظهري بالشارع وهرب بسرعة قياسية والحمد لله بلطف ربنا ما صار لي شيء، وكمان قدرت صورت اللوحة”.

ولفتت زينب إلى أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية لملاحقة هؤلاء المعتدين عليها، وقالت: “ما بيكون اسمي زينب إذا ما تعاقبوا بالقانون، لو بدها تصير قضية رأي عام، واللي بعتكن راح اعرفوا، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد”.

https://www.instagram.com/zainabnfayad/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9b7c99fd-d0c6-4853-9454-6a0704aa7cc0

 

على إثر ذلك، نشرت ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة في حسابها على انستغرام في أول ظهور لها عقب تعرضها للملاحقة والضرب في الكويت.

وبدت زينب بحالة جيدة، حيث ظهرت في سيارتها الفارهة وعلقت على الصورة: “تيجي؟”، مشيرة إلى عنوان أغنية والدتها الجديدة.

واعتبر المتابعون أن زينب توجه رسالة دعم إلى هيفاء وهبي من خلال هذا التعليق.

 

https://www.instagram.com/zainabnfayad/?utm_source=ig_embed&ig_rid=71cb7f02-371e-4010-a730-1076af8d23de

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