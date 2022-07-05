طرق طبيعية للتخلص من إصفرار الأظافر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة اصفرار الأظافر، وهي تعود إلى نقص الفيتامينات في الجسم أو كثرة استخدام طلاء الأظافر الملونة وخاصة الداكنة منها. ويؤكد خبراء الجمال أن هذا الاصفرار المزعج يمكن التخلص منه بطرق طبيعية أو ببعض المنتجات الصناعية التي تحتوي على مواد تبييض إذا لم يكن لأسباب صحية.

يمكنك استخدام البيكنج صودا، إذ أن الاصفرار قد يكون نتيجة نمو الفطريات في بيئة يكون مستوى الحمض عالي فيها. فقط انقعي أظافر يدك أو قدميك في ماء ساخن ممزوج ببيكنج صودا قد يمنع الفطريات من الانتشار. تخلق البيكنج صودا بيئة لكي تحل مشكلة اصفرار الأظافر، وقد تترك أظافرك أكثر وضوحا ولمعانا بعد النقع.

ويمكن كذلك تطبيق معجون الأسنان على الأظافر، فهو من المواد المبيضة لها، لذا اختاري أي نوع من معجون الأسنان التي تحتوي على مواد مبيضة والتي تتضمن بيروكسيد الهيدروجين وطبقيها على أظافرك للتخلص من الاصفرار.

وينصح خبراء الجمال أيضاً السيدات بتناول الفيتامين E، فهو يساعد الخلايا على الاحتفاظ بالرطوبة لتبدو أكثر صحة. تكتسب بشرتك وشعرك وأظافرك مظهراً حيوياً عندما يكون لديك الكثير من فيتامين E وذلك لتحفيز نمو الأظافر بشكل صحي، ويمكن استخدامه موضعياً أو عن طريق الفم لمساعدة أظافرك على النمو بسرعة.

ويمكنك منع اصفرار الأظافر من خلال توخي الحذر بشأن نظافة الأظافر من خلال الانتباه لصالونات الأظافر والمنتجعات الصحية التي يمكن أن تنشر العدوى الفطرية والأمراض للعملاء. ومن المهم أيضاً أن لا تستخدمي مزيل طلاء الأظافر على أظافرك أكثر من مرة في الأسبوع، واستخدمي مزيل طلاء أقل ضررا باختيار واحد لا يحتوي على الأسيتون. وأيضاً قومي بقص أظافرك بشكل متكرر وازيلي الأوساخ من تحت أظافرك مرتين على الأقل في الأسبوع.