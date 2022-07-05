(بالصور) تبلغ 57 عاماً .. أسرار جمال مونيكا بيلوتشي

رغم تقدّمها في العمر، ما زالت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تحتفظ بجمال وشباب دائم، وما زالت هي الفتاة الأيقونية لجيل الثمانينيات وجيل التسعينيات، وشخصية لافتة للجيل الحالي، وما زال حضورها أمام عدسات الكاميرات يخطف الأنظار.

وفيما يلي بعض أسرار الجمال من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي:

الاستحمام بماء بارد

أحد أسرار جمال مونيكا بيلوتشي هو استخدامها للماء البارد أثناء الاستحمام.

يساعد الاستحمام البارد على تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على شباب البشرة، وكذلك يقي من مشاكل التهاب الجلد، إضافة إلى تحسين المناعة، وشد الجلد، كما يمنح الشعر لمعاناً وصحة.

تنظيف الوجه يومياً

تحرص مونيكا بيلوتشي على تنظيف وجهها باستمرار، كما أنها لا تضع الكثير من المكياج في الأيام العادية، فهي فقط تستخدم المرطبات والماسكرا، وملمع الشفاه الذي تشتهر به خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات مفيدة للشفاه.

فضلاً عن قيامها بروتين العناية الليلي للبشرة، لتجديد حيويتها، ومقاومة التجاعيد وخطوط الوجه.

العناية بالشعر

قليلاً ما تستخدم مونيكا بيلوتشي مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد لإبقائه طبيعياً ورائعاً، كما أنها لا تغسل رأسها أكثر من مرتين في الأسبوع وتقوم أيضاً بتجعيد الشعر بزيت الزيتون ليمنحها اللمعان الرائع.

الطعام الصحي

على الرغم من أن مونيكا بيلوتشي لا تتقيد بنظام غذائي معين، لكنها طوال الوقت تحرص على الحفاظ على وزنها.

لهذا إن شعرت أنها بحاجة إلى فقدان الوزن، فتتبع على الفور نظاماً غذائياً قليل السعرات، خاصةً أنها من محبات الأكل الإيطالي اللذيذ، تحديداً المعكرونة والجبن، كما تحرص على شرب الكثير من الماء يومياً.

التمارين الرياضية

تتمتع مونيكا بيلوتشي برشاقة مثالية، وقوام متناسق، ودائماً ما تحرص على ممارسة السباحة واليوغا، خاصة لأنها لا تتبع نظاماً غذائياً صارماً مثل باقي النجمات.

كما تقوم مونيكا بيلوتشي بعمل تمارين الكيك بوكسينغ والكابوريرا، للحفاظ على لياقتها وكتلة الجسم البدنية.