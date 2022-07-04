علاج الغثيان الحملي في المنزل

تواجه معظم النساء الحوامل مشكلة ما يُطلق عليها الغثيان الحملي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وبعضهن يعانين من القيء والغثيان حتى الشهر الأخير من الحمل، وتختلف حدة الغثيان من امرأة لأخرى، وهناك نساء يروِّجن معتقدات خاطئة عن الغثيان بأنه يساعدهن لمعرفة نوع الجنين؛

ولذلك فقد التقت «سيدتي وطفلك»، في حديث خاص بها، الدكتور عبدالله فرحات استشاري النساء والولادة؛ حيث أشار إلى ظاهرة الغثيان الحملي خلال الحمل وأسبابه وطرق علاجه في المنزل كالآتي:

أسباب الغثيان الحملي

تُصاب الحامل بالغثيان في شهورها الأولى

تعرُّض الحامل للقلق والتعب النفسي.

إصابة الحامل بفقر الدم والأنيميا.

زيادة المجهود الجسدي الذي تقوم به الحامل خلال النهار.

المعاناة من الصداع النصفي قبل حدوث الحمل.

تعرض الحامل لشم الروائح شديدة القوة والكريهة.

الشعور بالخوف والقلق والتوتر، خاصة في حال الحمل الأول.

انخفاض نسبة السكر في الدم يسبب حدوث حالة من الغثيان مع أعراض أخرى.

في حال تعرض الحامل لجفاف الجسم.

ومعاناة الحامل من الارتجاع المريئي.

وصفات منزلية لعلاج الغثيان الحملي

تناول مصادر حمض الفوليك

تشمل علاجات الغثيان تناول عصير الليمون، حيث له تجاربه في علاج الغثيان، وهو وصفة شعبية قديمة للحوامل ورفيقهن في الشهور الأولى؛ فإذا كانت الحامل ترغب بالتخفيف من أعراض الغثيان الحملي فتنصح بخلط القليل من عصير الليمون الحامض مع العسل وتناول هذا المشروب، ولكن يجب عدم المبالغة لكي لا تتهيج المعدة..

من المعروف أن جذور الزنجبيل تحارب الألم والمرض منذ القدم؛ ويُعتبر الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من الغثيان، ولهذا السبب تنصح الحامل بشرب كوب من شاي الزنجبيل مع إضافة القليل من العسل للتحلية، ولكن يجب عدم الإكثار منه خاصة في الشهور الأولى.

يمكن استخدام الزيوت العطرية لتقليل حالة الغثيان الحملي، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن استنشاق الزيوت العطرية مثل زيت النعناع يلعب دوراً كبيراً في التخلص من الغثيان الحملي خصوصاً في الصيام؛ وهذا لأن استنشاق هذه الزيوت يقلل من انقباض عضلات الجهاز الهضمي من خلال إحباط عمل هرمون السيروتونين، وبالتالي يمكن شم هذا الزيت عن طريق أجهزة تبخير خاصة.

وكذلك يُفَضَّل أن تتناول الحامل بعض البسكويت المملح «السناكس» قبل أن تنهض من النوم.

تناول الحمص المحمص «القضامة» يقلل من الأعراض خلال النهار.

كما يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، ومن خصائص هذا الحمض تقليل أعراض الغثيان.

كيفية تجنب الغثيان الحملي

يزيد القلق من أعراض الغثيان الحملي

على الحامل تجنب شرب المشروبات الغازية والقهوة والشاي بسب احتوائها على الكافيين الذي يسبب تهيج المعدة.

من مسببات الغثيان الحملي السرعة في تناول الطعام، ولذلك فعلى الحامل تناول المشروبات والأطعمة بشكل بطيء.

كما يجب عليها الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والحارة والمتبلة.

ويجب عليها تجنب ممارسة الأنشطة بعد الأكل، فمثلاً يمكن تأجيل تنظيف المطبخ لبعد تناول الأكل بساعة.

قد يكون نقص بعض العناصر الغذائية لدى الحامل من أسباب الغثيان الحملي المفرط الذي قد يؤدي لتشوُّهات في الجنين مثل نقص فيتامين «ب» ومشتقاته.