الأشعة تكشف “مفاجأة مذهلة” بحقائب سيدتين في مطار بانكوك

ألقت السلطات التايلاندية القبض على سيدتين هنديتين في مطار بانكوك، عندما ضبطت في حقائبهما 109 حيوانات حية، من بينها حيوانات نادرة.

وكانت نيثيا راجا (38 عاما) وزكية سلثانا (24 عاما) في طريقهما من بانكوك إلى تشيناي في الهند، إلا أن أجهزة الأشعة السينية كشفت أمرهما قبل أن يستقلا الطائرة.

واكتشف الضباط 50 حرباء و35 سلحفاة و20 أفعى، واثنين من المدرع ومثلهما من الشيهم الأبيض (قارض كبير الحجم يغطي الشوك جسده)، محشورة في حقيبتين خاصتين بالسيدتين.

كما عثر على اثنتين من الإغوانا النافقة، بينما كانت جميع الزواحف تعاني الجفاف.

وتعد تايلاند مركزا رئيسيا لعبور مهربي الحيوانات البرية، التي تتجه في الغالب إلى فيتنام أو الصين حيث تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والمحافظة على النبات في تايلاند إن الحيوانات تتلقى العلاج اللازم، وستنقل إلى مركز بيطري أو منشأة تربية.

وأوضح رئيس مكتب فحص الحياة البرية بالمطار ساثون كونغجوين: “حدث هذا النوع من محاولات التهريب عدة مرات. أسعار الحيوانات باهظة في الهند”.

وقدر المسؤول قيمة هذه الحيوانات بحوالي 200 ألف بات (نحو 5600 دولار).

واتهمت السيدتان بانتهاك 3 قوانين، هي قانون حماية الحياة البرية والحفاظ عليها، وقانون الأوبئة الحيوانية، وقانون الجمارك.