نصائح مهمة للعروس تخلصها من أرق الزفاف

أرق الزفاف مشكلة تمر بها أغلب العرائس وتزداد هذه المشكلة كلما اقترب موعد الحفل أكثر نظراً للضغوط والمسؤوليات والمخاوف من ترتيبات الحفل ومن حياة ما بعد الزواج. هذا الأرق سينعكس عليها توتراً وقلقاً ويحرمها من التلذذ بالنوم وبالتالي سينعكس على وجهها ذبولاً وشحوباً.

إليك أبرز النصائح:

– كثيرة هي الطرق التي تساعدك في التخلص من هذه المشكلة منها على سبيل المثال اللجوء إلى خلطة الملح والسكر التي تُعتبر مثالية في العلاج. لتحضيرها تحتاجين إلى خلط ملعقة صغيرة واحدة من الملح مع 5 ملاعق من السكر البني فقط. وفي كل ليلة قومي بوضع كمية صغيرة منها تحت لسانك من دون بلعها لتسمحي لها بالذوبان تدريجياً. هذه الخلطة ستسمح لك عزيزتي العروس بالاستمتاع بنوم هنيء غير متقطع ويقضي على التوتر.

– الجأي إلى الأفكار الإيجابية عندما تتذكرين موعد حفل الزفاف خصوصا اذا كنت قد أتممت كل مهامك، وتخلصي من التفكير السلبي والأوهام بشأن ما ينتظرك لأنه سيزيدك توتراً ويسبب لك الأرق وقلة النوم.

– الأرق سيزداد معك في حال لجأت إلى تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة وغيرها فاستبدليها في هذه الفترة بالمشروبات التي تريح الأعصاب وتساعدك في النوم مثل اليانسون وغيره.

– مهما بلغت المسؤوليات الملقاة على عاتقك امنحي نفسك في الفترة التي تسبق الزفاف وقتاً من أجل ممارسة التمارين الرياضية ولكن مع ضرورة أن تكون هذه الرياضة قبل النوم بساعات لتحضير جسمك للاسترخاء والنوم الجيد.

– بعض أنواع الحمام الزيتي فعالة جداً في جعلك أكثر استرخاء وتساعدك في إراحة الأعصاب وتهدئتها وتوفر لك نوماً عميقاً، وأبرز تلك الأنواع حمام زيت اللافندر فلا تترددي في تطبيقه.

– – هل تعلمين أنه يوجد بعض الأدوية التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والنوم بهدوء ويمكن الحصول منها من دون وصفة طبية فقط بعد استشارة الصيدلي؟

– – كذلك اجعلي أجواء غرفتك بأكملها مجهزة للاسترخاء والهدوء لتغطي في نوم عميق، فقومي مثلاً بإطفاء جميع أنواع الأضواء وأطفئي الهاتف وأي جهاز إلكتروني آخر فيها.

– – وننصحك بالابتعاد عن أخذ قيلولة نهارية لأنها يمكن أن تربك ساعتك الداخلية وتفاقم من مشكلة الأرق لديك في الليل.