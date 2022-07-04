زواج ليندسي لوهان من رجل عربي: الأكثر حظًّا بين نساء العالم!

يوم عيد ميلادها المصادف في 2 تموز، زفّت الممثلة الأميركية، ليندسي لوهان إلى محبيها خبر زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس.

ونشرت لوهان على حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” صورة تجمعها بزوجها معلّقة عليها بالقول: ” “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا. أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء وعلى كل امرأة الشعور بهذا كل يوم”.

وكانت لوهان قد أعلنت بنفسها أيضًا في تشرين الثاني الماضي خطوبتها من شماس.

https://www.instagram.com/p/CfgQxA7Kow1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fcad6dab-1b1d-49d2-a8f2-2f6d81a5ce3e