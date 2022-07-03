طريقة ستيك اللحم بصوص الفطر

حضري اليوم أكلة مكوناتها بسيطة وتحضيرها سهل ومذاقها فريد جربي طريقة ستيك اللحم بصوص الفطر الشهية والمميزة بخطواتٍ بسيطة، وزيني بها سفرتك.

مقادير ستيك اللحم بصوص الفطر.

أربع من شرائح لحم سميكة.

كوب من الفطر مقطع شرائح.

كوب من مرق اللحم أو الدجاج.

ربع كوب من كريمة طبخ.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من البصل مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملح ( حسب الرغبة).

فلفل أسود (حسب الرغبة).

– تتبيل اللحم

تبلي اللحم بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

– شوي اللحم

ضعي الزيت، ونصف كمية الزبدة على نار متوسطة في مقلاة غير لاصقة، واتركيهما حتى الذوبان، ثم أضيفي شرائح اللحم، وابدئي بطهي الستيك إلى أن ينضج لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر على جانبيه.

– تحضير صوص الفطر

ضعي الزبدة في نفس مقلاة طهي الستيك، ثم أضيفي الفطر، وقلبي لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي البصل وتبلي بالملح والفلفل الأسود وقلبي لمدة دقيقتين، ثم أضيفي المرق والكريمة، وحركي باستمرار حتى الغليان.

– تقديم ستيك اللحم بصوص الفطر

ضعي ستيك اللحم في أطباق التقديم، وقدميها مع صوص الفطر والخضار السوتيه.